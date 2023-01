Preussen U19 nähert sich Regio Relegation

Beim 2:0 gegen den Tabellenzweiten Eintracht Mahlsdorf können unsere Preussen überzeugen

Viele Fans sehen ein rassiges Spiel in der U19 Verbandsliga. Es geht im Nachholspiel vom 13.Spieltag um nicht weniger als die Regionalliga Relegation. Der Erste BFC Preussen erwartet den Zweiten Eintracht Mahlsdorf an der Malteserstraße. Vor dem Spiel hat unser Team von Coach Dennis Panke vier Punkte Vorsprung. Und es sollen sieben werden nach 96 Minuten. Die 1:0 (22.) Führung köpft Ahmed Harb nach herrlicher Vorlage von Lasse Engelsing (Im Video unten). Mahlsdorf kann im Gegenzug ausgleichen, der überragenden Innenverteidiger Oliver Schill rettet in höchster Not auf der Linie. Nach dem Wechsel dominieren die Lankwitzer das Match. Zwangsläufig fällt durch Nizar Jouini das 2:0 Abstaubertor (72., im Video unten). Vorher hatte Oliveira nur den Pfosten getroffen. Das wars dann auch. Nach 96 Minuten pfeift Schiedsrichter Luca Gesch das Spitzenspiel ab, vorher schickt er Gästetrainer Norman Ehmig mit Rot noch auf die Tribüne.

Hier die beiden Tore im VIDEO mit Originalkommentar: