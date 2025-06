Preussen-Transfer: Karl Albers kehrt nach Berlin zurück

Erst 22 Jahre alt – und schon (fast) sechzig Einsätze in der Regionalliga: bei Tennis Borussia Berlin und Rödinghausen. Keine schlechte Bilanz für einen ehrgeizigen Torwart wie Karl Albers. Ein Berliner Junge, der bei Tennis Borussia ausgebildet wurde – und künftig für den BFC Preussen das Tor hüten soll. Das bestätigen die Lankwitzer aktuell.

Pierre Seiffert zum Transfer: „Mit Karl haben wir einen sehr guten Torwart wieder nach Berlin zurückgeholt.“

Der BFC Preussen war im letzten Spiel der laufenden Saison in letzter Sekunde in die Regionalliga Nordost aufgestiegen. Beim 1:0 im Endspiel gegen Eintracht Mahlsdorf gelang Lenny Stein in der Nachspielzeit das erlösende Tor – das als „Wembley-Tor“ in die Annalen des Amateurfußballs eingehen wird.