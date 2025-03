Preußen-Talent wechselt innerhalb der Stadt zum 1. FC Gievenbeck

„Mika passt absolut in unser Anforderungsprofil“, sagt Gievenbecks neuer sportlicher Leiter Jens Truckenbrod: „Er ist jung, sehr gut ausgebildet, hungrig und ein Spieler mit großem Entwicklungspotential“. Auch Vorgänger Carsten Becker hat die Entwicklung des jungen Adlerträgers in den vergangenen Jahren genau verfolgt: „Nach elf Jahren Preußen ist es für Mika an der Zeit für die nächsten Schritte in seiner Entwicklung. Gerade in den beiden Seniorenjahren in der Oberliga hat er gezeigt, dass er trotz seines jungen Alters ein Leader für den FCG werden kann."

Im Alter von vier Jahren begann die Fußballlaufbahn des groß gewachsenen Mittelfeldspielers bei seinem Heimatverein GW Amelsbüren. Als Jungjahrgang wechselte Keute schließlich zur U12 des SC Preußen Münster, wo er sämtliche Jugendmannschaften durchlief und unter anderem auf 37 Spiele in den Junioren-Bundesligen kommt. Zur Saison 2023/24 folgte der Schritt in den Seniorenbereich des SCP. Zunächst kam Keute in 22 Oberliga-Partien zum Zug und startete sechs Mal, in dieser Saison gehört er zum absoluten Stammpersonal der Adlerträger. Keute kam bisher in 20 der 22 Spiele zum Einsatz, 18 Mal stand er dabei in der Startelf.

„Ich sehe in Gievenbeck die für mich perfekte Chance, in einer ersten Herrenmannschaft zu spielen und hier den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen“, sagt der 21-jährige Sechser: „Nach elf Jahren Preußen bin ich voller Vorfreude auf ein neues Umfeld in Gievenbeck. Der Verein hat in den letzten Jahren eine ausgezeichnete Entwicklung genommen und setzt auf ein junges und ambitioniertes Team, in dem ich bereits einige Jungs sehr gut kenne. Zudem haben das junge Trainerteam und die Verantwortlichen mich in den Gesprächen überzeugt und mir ein gutes Gefühl gegeben."

Angesprochen darauf, was er mit dem FCG verbinde, spricht Keute über die vielen hitzigen Duelle in der Vergangenheit: „Jedes Spiel war umkämpft und spannend. Ab Sommer stehe ich dann auf der Gievenbecker Seite und werde versuchen, diese Duelle zu gewinnen."

Auch das FCG-Trainerduo Torsten Maas und Steffen Büchter freut sich, dass mit Keute ein weiterer wichtiger Bestandteil der künftigen Mannschaft seine Zusage gegeben hat: „Mika bringt eine starke körperliche Präsenz mit und ist ein robuster, ballsicherer Zentrumsspieler mit einer guten fußballerischen Ausbildung. Dazu ist er ein sehr kommunikativer Spieler mit natürlichen Führungsqualitäten auf dem Platz. Damit passt er ideal zu uns."