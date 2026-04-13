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Preußen stellte der TSG ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 3:2 nach Hause. Gegen den FSV Preußen Bad Saarow setzte es für die TSG eine ungeahnte Pleite. Im Hinspiel hatte die TSG einen Erfolg geholt und einen 5:0-Sieg zustande gebracht.

Bad Saarow startete besser in die Partie und setzte die TSG früh mit einem druckvollen Spiel unter Druck, sodass die Gäste zunächst Zeit brauchten, um ihren Rhythmus zu finden. Beim Führungstreffer hatte Preußen dann etwas Glück: David Dürre wurde bei einem Klärungsversuch unglücklich angeschossen, von ihm prallte der Ball ab und landete zum 1:0 im Tor (14.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine.

Die Partie wurde von Schiedsrichter Peter Hertel geleitet, wobei die von Bad Saarow geführten intensiven und teils robusten Zweikämpfe nur zurückhaltend geahndet wurden. Dies spiegelt sich auch in der Statistik wider: Die erste Gelbe Karte für ein Foulspiel wurde erst kurz vor Schluss der Partie gezeigt.

Die Fans des FSV Preußen Bad Saarow unter den 51 Zuschauern durften sich in Halbzeit 2, über den Treffer von Tom Herrmann aus der 58. Minute freuen, der den Vorsprung weiter anwachsen ließ.

Mit einem Doppelwechsel holte Timo Kornheim Anthony Scheib und den angeschlagenen Felix Greulich vom Feld und brachte Tim Bieder und Maurice Völckert ins Spiel (60.). In der Folge kam die TSG immer besser in die Partie und übernahm zunehmend die Initiative. In der 69. Minute wurde Maurice Völckert nach einem Foulspiel im Strafraum zu Fall gebracht und der Schiedsrichter zeigte zunächst auf den Punkt. Der fällige Elfmeter wurde jedoch nach einer fragwürdigen Abseitsentscheidung wieder zurückgenommen.

Marc Antonius Eiling war zur Stelle und markierte nach einem schönen Pass von Tim Bieder das 1:2 der TSG (84.). Die TSG warf nun alles nach vorn und dies nutzte Bad Saarow kaltschnäuzig aus. Für das 3:1 von Preußen zeichnete Christian Dobberack verantwortlich (89.). In der Nachspielzeit (96.) gelang Marc Maiwald der Anschlusstreffer für die TSG. Thomas Starck nahm mit der Einwechslung von Christian Schroeder das Tempo raus, Dobberack verließ den Platz (91.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:2 zugunsten des FSV Preußen Bad Saarow.

Der FSV behauptet nach dem Erfolg über die TSG den dritten Tabellenplatz.

Nach 17 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für die TSG 43 Zähler zu Buche. Trotz der Niederlage bleibt festzuhalten, dass bei einem so jungen Team Rückschläge Teil der Entwicklung sind. Die bisherige Saison verläuft dennoch äußerst erfolgreich, und die Mannschaft wird aus solchen Erfahrungen wichtige Erkenntnisse für ihre weitere Entwicklung mitnehmen.

Am nächsten Samstag reist Preußen zu Reichenberger SV, zeitgleich empfängt die TSG den SV Hertha 23 Neutrebbin.