Preussen-Sieg gegen Luckenwalde: Befreiungsschlag im Mittelfeld

In der Regionalliga Nordost stand am heutigen Samstag ein richtungsweisendes Nachholspiel auf dem Plan. In einem Duell kämpften die Mannschaften mit großer Leidenschaft um wertvolle Punkte im gesicherten Mittelfeld, wobei die Gastgeber letztlich die Oberhand behielten und durch eine konzentrierte Offensivleistung den Anschluss an die obere Tabellenhälfte festigten.
---
Der SV Babelsberg 03 feierte einen hochemotionalen Heimsieg gegen eine völlig überforderte BSG Chemie Leipzig. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brach die Spielfreude der Babelsberger in der zweiten Hälfte wie ein Dammbruch über die Gäste herein. Den Torreigen eröffnete Maurice Covic in der 52. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Nur zehn Minuten später, in der 62. Minute, erhöhte George Didoss auf 2:0. Derselbe Spieler war es auch, der in der 71. Minute mit seinem zweiten Tor zum 3:0 für die endgültige Vorentscheidung sorgte.
Die Leipziger Defensive fand in dieser Phase keinen Zugriff mehr auf das Spiel. Darijan Silic schraubte das Ergebnis in der 78. Minute auf 4:0 hoch. In der Schlussphase wurde es für die Leipziger noch schmerzhafter: Zunächst scheiterte Janik Mäder in der 83. Minute mit einem Foulelfmeter und vergab damit die Chance auf den Ehrentreffer. Den Schlusspunkt einer einseitigen Begegnung setzte schließlich Jannis Lang, der in der 88. Minute das Tor zum 5:0-Endstand markierte.
---
Der Aufsteiger BFC Preussen hat einen wichtigen Sieg gegen den FSV 63 Luckenwalde eingefahren. In einer intensiv geführten Begegnung, die von der ersten Minute an von hoher Einsatzbereitschaft geprägt war, legten die Berliner bereits im ersten Durchgang den Grundstein für den späteren Erfolg. In der 33. Minute erzielte Nikolas Frank den viel umjubelten Führungstreffer zum 1:0. Die Hausherren blieben danach am Drücker und nutzten die sich bietenden Räume konsequent aus: Nur fünf Minuten später, in der 38. Minute, erhöhte Fritz Schröder auf 2:0 und sorgte damit für eine komfortable Pausenführung.
Auch nach dem Seitenwechsel zeigte der BFC keine Anzeichen von Passivität. In der 56. Minute markierte Chadi Ramadan das Tor zum 3:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung in dieser emotionalen Partie. Die Gäste aus Luckenwalde gaben sich jedoch nicht auf und bewiesen Moral. In der 69. Minute gelang Lucas Will der Anschlusstreffer zum 3:1, was noch einmal kurzzeitig für Spannung sorgte. Letztlich verteidigten die Preussen den Vorsprung jedoch bis zum Schlusspfiff.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________