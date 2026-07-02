Preußen setzen Transferweg konsequent fort

Mit Tobias Eichentopf, Leonard Bosch, Noah Schott, Oskar Zopf und Aleksandar Kalanoski stoßen fünf junge Spieler zum Thüringenligisten. Der Fokus liegt dabei erneut auf Talenten aus dem eigenen Nachwuchs, der Region und entwicklungsfähigen Spielern mit Perspektive.
„Wir gehen konsequent den Weg mit jungen hungrigen Spielern aus dem eigenen Verein und der Region weiter, denen wir es voll zutrauen, in der Thüringenliga Fuß zu fassen“, heißt es in der Vereinsmeldung der Preußen zu den fünf Neuzugängen.
Mit Bosch und Eichentopf rücken gleich zwei Spieler aus der eigenen U19 in den Kader der ersten Mannschaft auf. Beide feierten in der vergangenen Saison als Kreisoberliga-Meister der A-Junioren den Titel und konnten bereits mehrfach bei den Männern mittrainieren. Bosch sei flexibel in der Defensive einsetzbar und könne sowohl in einer Vierer- als auch in einer Dreierkette spielen, während sich Eichentopf vor allem im Mittelfeld am wohlsten fühle. Beide sollen nun behutsam an das Niveau der Thüringenliga herangeführt werden.
Auch auf der Torhüterposition setzen die Kurstädter auf Entwicklung. Noah Schott vom FSV Behringen kennt das Umfeld bereits, weil er in der Vergangenheit regelmäßig bei der ersten Mannschaft mittrainierte. Nach Angaben Wirths habe sich der junge Keeper dabei „von Woche zu Woche gesteigert“ und bringe „viel Potenzial mit“. Gerade mit Blick auf die aktuelle Personalsituation zwischen den Pfosten sei seine Verpflichtung wichtig. Stammtorhüter Julien Patzer kehrt nach einer schweren Fußverletzung erst in der Vorbereitung zurück, während Florian Gath und Diego Schuchardt derzeit aufgrund von Studium beziehungsweise Verletzung nicht regelmäßig trainieren können. Schott habe deshalb „die Perspektive, sich auch in der Verbandsliga zu etablieren“.
Mit Aleksandar Kalanoski kommt zudem ein Spieler nach Bad Langensalza, der längst kein Unbekannter mehr ist. Der Nordmazedonier lebt seit rund drei Monaten in der Kurstadt und gehört seitdem bereits zum Trainingsbetrieb der Preußen. Wirth hebt vor allem dessen Mentalität hervor: „Er ist ein sehr griffiger Spieler, bringt viel Spielwitz mit, scheut keine Zweikämpfe und verfügt über eine gesunde Härte. Vor allem gegen den Ball wird er unserer Mannschaft sehr guttun.“
Die Offensive verstärkt künftig Oskar Zopf vom Ligarivalen FC An der Fahner Höhe. Der Thamsbrücker kehrt damit näher in seine Heimat zurück und galt bei den Verantwortlichen als absoluter Wunschspieler. Der Angreifer wurde im Nachwuchs von Rot-Weiß Erfurt und dem 1. FC Magdeburg ausgebildet und sammelte in der vergangenen Saison bereits Thüringenliga-Erfahrung. Mit seiner Verpflichtung wollen die Preußen den Konkurrenzkampf im Angriff erhöhen. „Mit ihm wollen wir unsere Offensive breiter aufstellen und für noch mehr Durchschlagskraft und Gefahr sorgen“, sagt Wirth.
Dass sich der Verein erneut bewusst für junge Spieler entschieden hat, passt zur langfristigen Ausrichtung des FSV. Trotz vergleichsweise weniger Abgänge wurden fünf entwicklungsfähige Akteure verpflichtet. „Wir gehören weiterhin zu den jüngsten Mannschaften der Liga und haben mit zwei 18-Jährigen, zwei 19-Jährigen sowie einem 20-Jährigen ganz bewusst auf junge Spieler gesetzt", erklärt Wirth.
Für den Trainer ist diese Strategie mehr als nur ein kurzfristiger Transferplan. Vielmehr sieht er darin den richtigen Weg für die Zukunft des Vereins: „Das zeigt deutlich, dass der Weg in Bad Langensalza über die eigene Entwicklung und die Förderung junger Talente führt. Hier erhalten junge Spieler die Chance, sich in der Verbandsliga zu beweisen und sich sportlich weiterzuentwickeln. Natürlich braucht eine Mannschaft auch erfahrene Spieler als Stützen, doch wir sind überzeugt, dass dieser Weg zwar etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt, dafür aber deutlich nachhaltiger ist.“