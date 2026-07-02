Preußen setzen Transferweg konsequent fort Der FSV Preußen 1996 Bad Langensalza bleibt seiner Transferphilosophie auch im Sommer 2026 treu. von André Hofmann · Heute, 09:08 Uhr · 0 Leser

Oskar Zopf wechselt vom FC An der Fahner Höhe in die Kur- und Rosenstadt. – Foto: © Marcel Minar

Mit Tobias Eichentopf, Leonard Bosch, Noah Schott, Oskar Zopf und Aleksandar Kalanoski stoßen fünf junge Spieler zum Thüringenligisten. Der Fokus liegt dabei erneut auf Talenten aus dem eigenen Nachwuchs, der Region und entwicklungsfähigen Spielern mit Perspektive.

„Wir gehen konsequent den Weg mit jungen hungrigen Spielern aus dem eigenen Verein und der Region weiter, denen wir es voll zutrauen, in der Thüringenliga Fuß zu fassen“, heißt es in der Vereinsmeldung der Preußen zu den fünf Neuzugängen. Mit Bosch und Eichentopf rücken gleich zwei Spieler aus der eigenen U19 in den Kader der ersten Mannschaft auf. Beide feierten in der vergangenen Saison als Kreisoberliga-Meister der A-Junioren den Titel und konnten bereits mehrfach bei den Männern mittrainieren. Bosch sei flexibel in der Defensive einsetzbar und könne sowohl in einer Vierer- als auch in einer Dreierkette spielen, während sich Eichentopf vor allem im Mittelfeld am wohlsten fühle. Beide sollen nun behutsam an das Niveau der Thüringenliga herangeführt werden.

Auch auf der Torhüterposition setzen die Kurstädter auf Entwicklung. Noah Schott vom FSV Behringen kennt das Umfeld bereits, weil er in der Vergangenheit regelmäßig bei der ersten Mannschaft mittrainierte. Nach Angaben Wirths habe sich der junge Keeper dabei „von Woche zu Woche gesteigert“ und bringe „viel Potenzial mit“. Gerade mit Blick auf die aktuelle Personalsituation zwischen den Pfosten sei seine Verpflichtung wichtig. Stammtorhüter Julien Patzer kehrt nach einer schweren Fußverletzung erst in der Vorbereitung zurück, während Florian Gath und Diego Schuchardt derzeit aufgrund von Studium beziehungsweise Verletzung nicht regelmäßig trainieren können. Schott habe deshalb „die Perspektive, sich auch in der Verbandsliga zu etablieren“. Mit Aleksandar Kalanoski kommt zudem ein Spieler nach Bad Langensalza, der längst kein Unbekannter mehr ist. Der Nordmazedonier lebt seit rund drei Monaten in der Kurstadt und gehört seitdem bereits zum Trainingsbetrieb der Preußen. Wirth hebt vor allem dessen Mentalität hervor: „Er ist ein sehr griffiger Spieler, bringt viel Spielwitz mit, scheut keine Zweikämpfe und verfügt über eine gesunde Härte. Vor allem gegen den Ball wird er unserer Mannschaft sehr guttun.“