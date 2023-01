Preussen: Remis beim vierten Test in Britz

Zwei Remis (Oberligisten TUS Makkabi und Hertha 03 Zehlendorf), und eine Niederlage (Regionalligist FC Viktoria 89). So sieht die Testspielbilanz für die Rückrundenvorbereitung bis zum Freundschaftsspiel gegen den Landesliga Staffel 2 Ligisten SV Stern Britz aus. Und es kommt ein drittes Remis dazu. Nach 93 Minuten heisst es 1:1 am Buckower Damm 150 auf Kunstrasen. Das Gastgeberteam von Trainer Uria Wuttke geht nach achtzehn Minuten in Führung. Eine Hereingabe von rechts verwertet Christopher Schneider. Unser BFC tut sich schwer auf schmierigen Boden, kann aber nach der Pause durch ein spektakuläres Tor durch Neuzugang Kevin Godinho ausgleichen (53.). Der letzte Test für die Mannschaft von Daniel Volbert endet mit einem Remis. Am kommenden Freitag soll es wieder um Punkte gehen. In der Berlinliga geht es zum Tabellendreizehnten Berlin Türkspor. Wir als Zwölfter wollen einen guten Start in die Rückrunde hinlegen. Los gehts um 19 Uhr 30 am Heckerdamm. Hier INFOS vom heutigen Test