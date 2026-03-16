Preußen Münster zieht nach Dresden-Debakel die Reißleine

Am Montag gab der Zweitligist SC Preußen Münster die sofortige Freistellung von Cheftrainer Alexander Ende bekannt. – Foto: Eibner-Pressefoto / Jan Strohd

Was sich bereits am Sonntagabend in den Gesichtern der Verantwortlichen und den Reaktionen der mitgereisten Fans abzeichnete, ist nun Gewissheit. Die desolate Vorstellung an der Elbe, bei der die Mannschaft zeitweise völlig in ihre Einzelteile zerfiel, markiert das Ende der Ära von Alexander Ende an der Hammer Straße.

Besonders schmerzhaft für den Verein: Die Fans im Gästeblock hatten bereits während der Partie den Support eingestellt – ein deutliches Signal, dass das Vertrauen in die sportliche Führung endgültig erloschen war.