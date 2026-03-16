Preußen Münster zieht nach Dresden-Debakel die Reißleine

Was sich bereits am Sonntagabend in den Gesichtern der Verantwortlichen und den Reaktionen der mitgereisten Fans abzeichnete, ist nun Gewissheit. Die desolate Vorstellung an der Elbe, bei der die Mannschaft zeitweise völlig in ihre Einzelteile zerfiel, markiert das Ende der Ära von Alexander Ende an der Hammer Straße.
Besonders schmerzhaft für den Verein: Die Fans im Gästeblock hatten bereits während der Partie den Support eingestellt – ein deutliches Signal, dass das Vertrauen in die sportliche Führung endgültig erloschen war.
Die Zeit drängt, denn bereits am kommenden Sonntag steht ein wegweisendes Kellerduell gegen das Tabellenschlusslicht, den 1. FC Magdeburg, an. Um die Mannschaft auf dieses „Sechs-Punkte-Spiel“ vorzubereiten, übernimmt zunächst Kieran Schulze-Marmeling das Ruder. Der 36-jährige U23-Coach soll der Mannschaft neue Impulse verleihen und die dringend benötigte Stabilität zurückbringen.
Wer langfristig auf der Bank Platz nehmen wird, ist aktuell noch offen. Klar ist jedoch: Für die Adlerträger beginnen jetzt die Wochen der Wahrheit. Nach dem Spiel gegen Magdeburg warten mit Holstein Kiel und der SpVgg Greuther Fürth weitere direkte Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg.