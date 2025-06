Preußen Münster II: Zwei junge Neuzugänge mit Regionalliga-Erfahrung

Der Coach, der vor seiner fünften Saison als U23-Cheftrainer steht, erkennt auch eine weitere Beständigkeit seiner Arbeit: „Ich denke, Kontinuität haben wir uns in der Weiterentwicklung erarbeitet.“ Der Aufgabenbereich des Trainerteams verlangt zugleich, stets variable Lösungen parat zu haben, wie Schulze-Marmeling bemerkt: „Es geht darum, immer wieder auf die unterschiedlichen Talentprofile einzugehen. Wir haben letztes Jahr anders gespielt als in der Vorsaison, und werden dieses Jahr vermutlich auch anders spielen. Kontinuität sehe ich eher als Rahmen, unsere Aufgabe liegt darin, junge Talente heranzuführen.“

Trotz zahlreicher Veränderungen in den letzten Jahren hat sich in der U23 eine feste Achse gebildet, die sich aus den erfahrenden Leadern Pascal Koopmann, Luca Steinfeldt und Bennet Eickhoff zusammen setzt. „Die Jungs sind extreme Treiber von dem, was wir spielen wollen. Dadurch haben wir immer recht schnell Zugriff auf die Mannschaftskultur. Das hilft uns dabei, diese Umbrüche zu bewältigen“, betont Schulze-Marmeling den Mehrwert seiner Führungsspieler.

Insbesondere De Lemos stach in der vergangenen Saison als Leistungsträger beim Ligarivalen Ahlen hervor. Aus der eigenen Jugend gekommen absolvierte der Mittelfeldakteur bereits in der Spielzeit 2023/24 20 Partien in der Regionalliga. In der abgelaufenen Spielzeit wurde der 20-Jährige zum absoluten Stammspieler (32 Einsätze, sechs Scorerpunkte). Durchaus ein Kandidat dafür, um sich auch ins Blickfeld der Profis zu spielen.

Ähnliche Ziele dürfte Kayser verfolgen, der beim Regionalligisten RW Oberhausen in der vergangenen Spielzeit in 13 Partien zum Einsatz kam. In der Startelf stand der offensive Außenbahnspieler jedoch nur einmal. Ganz im Gegensatz zu seinem ersten Seniorenjahr, dass der 20-Jährige nach der U19-Bundesliga beim SV Bergisch Gladbach verbracht hatte. Beim Mittelrhein-Oberligisten kam er auf 28 Einsätze in der Saison 2023/24.

Der Australier Delmoni ist weitestgehend noch ein unbeschriebenes Blatt. Anfang des Jahres war er aus seiner Heimat erstmals nach Deutschland vermittelt worden. Beim Oberliga-Absteiger aus Bochum stand der 20-Jährige in der Rückrunde regelmäßig in der Startelf und absolvierte zwölf Partien.

Mit dem 19-jährigen Acar kommt ein Mittelfeld-Akteur, der seine letzten Juniorenjahre in der U17- und U19-Bundesliga verbracht hat. In der abgelaufenen Spielzeit war er Stammspieler bei der U19 des VfL Osnabrück in der neu geschaffenen DFB-Nachwuchsliga. Zuvor wurde er beim DSC Arminia Bielefeld und beim SV Rödinghausen ausgebildet. Der Youngster durfte in der jüngsten Vergangenheit auch schon bei den Osnabrückern Drittliga-Profis mit trainieren. Zu seinen Stärken sagte er Anfang des Jahres: "Meine große Stärke liegt im Dribbling mit dem Ball und bei meinen Pässen, meiner Passgenauigkeit. Zudem bin ich ein sehr kreativer Spieler mit gutem Spielverständnis und guter Vororientierung. Auch bringe ich die nötige physische Robustheit mit, welche aus meiner Perspektive insbesondere im Seniorenbereich von großer Bedeutung ist."

Dem gegenüber stehen mit Mika Keute (1. FC Gievenbeck), Matthias Bräuer (Eintracht Rheine), Shayan Sarrafyar (TuS Hiltrup), Noah Kloth (SpVg Schonnebeck), Lenny Oliveira (Ziel unbekannt), Ben Wolf (1. FC Gievenbeck), Marlon Schmitz (Ziel unbekannt), Suat Fajic (DSC Arminia Bielefeld II), Josha Häusler (Eintracht Rheine, nach Leihe zum TuS Hiltrup Vertrag aufgelöst), Luis Ackermann (CZ Jena), Franciesco Di Pierro (pausiert) und Isaac Eichie (Ziel unbekannt) zwölf Abgänge.

Viel Spielzeit geplant

Schulze-Marmeling ist sehr zufrieden mit der Zusammensetzung seines Teams: „Der Kader bereitet uns viel Freude. Wir wollten, nachdem wir im letzten Jahr eine extrem junge Mannschaft hatten, vielen Spielern die Möglichkeit zur Weiterentwicklung im zweiten Jahr geben. Ich glaube, dass wir sehr gute Typen dabeihaben, auch die von außerhalb fügen sich gut ein."

Das primäre Ziel der U23 ist klar. Die Weiterentwicklung der jungen Talente steht im Vordergrund, um den Preußen-Weg weiter zu verfolgen. Seit Mittwoch bereitet sich die Mannschaft auf den Saisonstart vor, denn Schulze-Marmeling will mit seinen Flemmern zum ersten Spieltag bereit sein, „Spiele zu gewinnen“. Dafür steht ein strammes Programm auf der Tagesordnung inklusive diverser Vergleiche mit Teams von der Westfalen- bis zur Regionalliga. „Wir werden ganz viel spielen. Die Gruppe ist gerade aus verschiedenen Gründen etwas kleiner. Dementsprechend wird das auch eine taffe Zeit für die Jungs. Aber ich glaube, dass die Art wie wir trainieren und arbeiten, viel Spaß macht und uns viele Möglichkeiten geben wird, zusammenzuwachsen“, blickt Schulze-Marmeling auf die Sommervorbereitung.

Die Termine in der Übersicht:

Samstag, 28. Juni 13 Uhr SC Paderborn U21 – SCP U23 (NLZ Paderborn)

Samstag, 05. Juli 14.30 Uhr SC Spelle-Venhaus – SCP U23 (Getränke Hoffmann Stadion, Spelle)

Donnerstag, 10. Juli 19.30 Uhr SCP U23 – Grün-Weiß Nottuln (LVM-YOUNGSTARS-Arena)

Dienstag, 15. Juli 19.00 Uhr BW Lohne – SCP U23 (Stadion Lohne)

Sonntag, 20. Juli SCP U23 – SpVg Schonnebeck (LVM-YOUNGSTARS-Arena)

Sonntag, 27. Juli Enzborn Cup mit 1. FC Gievenbeck, Westfalia Kinderhaus und Lüner SV (Davensberg)