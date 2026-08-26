Preußen Münster feiert deutlichen Pokalsieg gegen Buer

Der SC Preußen Münster steht im Achtelfinale des Krombacher Westfalenpokals. Der Drittligist setzte sich am Mittwochabend im LVM-Preußenstadion deutlich mit 10:0 gegen den SSV Buer 07/28 durch und ließ dem Westfalenligisten über weite Strecken keine Chance.

Schulz legte nur drei Minuten später nach. Eine gefährliche Flanke von Charalambos Makridis fand erneut den Angreifer, der aus kurzer Distanz zum 2:0 vollendete. Münster blieb anschließend dominant und erhöhte in der 22. Minute erneut durch Schulz. Nach einem starken Zuspiel von Tasov setzte sich der Stürmer durch und überlupfte Buer-Schlussmann Jannik Willberg sehenswert.

Schon früh wurde deutlich, in welche Richtung sich die Partie entwickeln würde. Münster übernahm sofort die Kontrolle und kam bereits in der 8. Minute durch Mikail Demirhan zu einer ersten guten Gelegenheit. Wenige Minuten später fiel schließlich die Führung: Nach einer präzisen Hereingabe von Niklas Varelmann stand Marvin Schulz am zweiten Pfosten goldrichtig und schob zum 1:0 ein.

Auch danach erspielten sich die Gastgeber weitere Möglichkeiten. In der 37. Minute war schließlich Mikail Demirhan an der Reihe. Nach einem cleveren Laufweg und einem perfekt getimten Pass blieb er vor dem Tor cool und traf aus spitzem Winkel zum 4:0.

Kurz vor der Pause wurde es für Buer noch bitterer. Varelmann setzte sich über die Außenbahn durch und legte von der Grundlinie zurück ins Zentrum. Dort stand erneut Marvin Schulz bereit und schnürte mit seinem fünften Saisontor einen Dreierpack. Kurz darauf legte Demirhan nach einer scharf hereingebrachten Flanke von Tasov sogar noch das 6:0 nach. Mit diesem Ergebnis ging es in die Kabinen.

Auch nach dem Seitenwechsel ließ Münster nicht nach. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Wesley Adeh auf 7:0. Der Neuzugang setzte sich nach einer unübersichtlichen Situation stark durch und schloss mit viel Wucht ab.

In der 60. Minute durfte dann Niklas Varelmann seinen ersten Treffer im Münsteraner Trikot bejubeln. Der Youngster ließ mehrere Gegenspieler stehen und blieb im Abschluss ruhig, bevor er den Ball mit links an Willberg vorbei ins Netz setzte.

Damit war der Torhunger der Preußen allerdings noch lange nicht gestillt. Demirhan erzielte in der 79. Minute seinen dritten Treffer des Abends. Marvin Schulz fand mit einem cleveren Pass die Lücke in der Bueraner Defensive und Demirhan vollendete technisch stark per Lupfer zum 9:0.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Louis Kolbe. Aus rund 25 Metern fasste sich der Münsteraner ein Herz und jagte den Ball mit enormer Wucht in Richtung Tor. Willberg war bei diesem Distanzschuss chancenlos – 10:0!

Damit zieht der SC Preußen Münster souverän ins Achtelfinale des Westfalenpokals ein. Der SSV Buer hatte dem Drittligisten nur wenig entgegenzusetzen, kann aber trotz der deutlichen Niederlage auf einen besonderen Pokalabend im Preußenstadion zurückblicken.