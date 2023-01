Preussen machts gut gegen Viktoria

Endlich rollt der Ball wieder, auch in Lankwitz beim BFC Preussen. Gegen einen zwei Klassen höher spielenden Gegner aus der Regionalliga Nordost (14.), schaffen die Weißschwarzen ein am Ende ordentliches Ergebnis. FC Viktoria 89 geht früh (5.) durch Samir Werbelow in Führung. Himmelblau kann noch vor der Halbzeit durch Batikan Yilmaz (41.) nachlegen. Auf Pass von Enes Güc knipst der bullige Stürmer gnadenlos. Nach der Pause sehen die Fans ein ausgeglichenes Spiel. Aber es fallen keine Tore mehr. Der nächste Test vom BFC findet am kommenden Sonntag beim Oberligisten TUS Makkabi statt. Beginn ist um 14 Uhr (Kunstrasen Julius Hirsch Sportanlage). Infos vom Spiel gegen Viki hier