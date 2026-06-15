Preußen Krefeld verliert mit Mallorca-Notelf in der Relegation

Preußen verliert gegen den TIV – Foto: Ralph Görtz

Einiges deutet darauf hin, denn die Nettetaler gewannen nach dem Unentschieden vorigen Mittwoch gegen Spielsport Krefeld bei den stark ersatzgeschwächten Preußen mit 3:0 (0:0). Und wenn die Spielsportler am Mittwoch ebenfalls die Nase vorn haben, wäre diese Konstellation perfekt. Das liegt daran, dass nur die Punkte zählen und nicht das Torverhältnis.

Gries verletzt sich an der Schulter

Der KTSV Preußen musste seine komplette Stammformation einschließlich des Trainers, die zum Zeitpunkt des Spiels gerade von ihrer Mallorca-Tour auf dem Rückflug waren, ersetzen. Der Kader für die aktuelle Partie wurde durch den zweiten Keeper, fünf Akteuren, die sonst meistens zweite Wahl waren, fünf Spielern der Alten Herren und je zwei aus der Zweiten beziehungsweise den A-Junioren zusammengebastelt. Da lief dann schon der eine oder andere auf, dessen Schläfen schon etwas angegraut waren und die Beine bandagiert waren.

Zum Erstaunen aller waren die Krefelder in der ersten halben Stunde die bessere Elf. Abschlüsse von Tobias Ludwig, Marcel Heines oder Jan Platen verfehlten aber ihr Ziel. Die Nettetaler kamen erst danach besser ins Spiel und viele unter den gut 100 Zuschauern unkten: „Die haben wohl am frühen Morgen das WM-Spiel ihres Landes gegen Australien geguckt und sind noch müde.“ Dies änderte sich im zweiten Abschnitt in erster Linie deshalb, weil bei den Preußen verschiedenen Akteuren etwas die Puste ausging und nicht etwa deshalb, weil TIV stark zulegte. So langte es zu drei Treffern, die auf das Konto Idris Oktay (54.), Joanis Parigonidis (61.) und Asrin Ali Yilmaz (91.) gingen. Einen Schreckmoment gab es sechs Minuten vor dem Abpfiff. Da war die Begegnung eine halbe Stunde unterbrochen, weil Nettetals Spieler Jannick Gries sich die Schulter ausgekugelt hatte und auf den Krankenwagen gewartet werden musste.