Preußen Krefeld hofft auf schnelle Hilfe bei Hubert-Houben-Kampfbahn

Die Verwaltung bezeichnete das Treffen mit dem KTSV Preußen als „offen und konstruktiv“. „Insbesondere der weitere bauliche und zeitliche Ablauf der anstehenden Sanierungsmaßnahmen wurde eingehend erörtert“, heißt es weiter von der Stadt. So solle der Kunstrasenplatz im Bereich des heutigen Tennenplatzes voraussichtlich im Sommer 2027 zur Verfügung stehen. Im Anschluss daran solle die Sanierung der Tribüne und anschließend der Naturrasen- und Wettkampfanlage erfolgen.

„Auch verschiedene Optionen, während der anstehenden Bauphase auf der Anlage den Trainingsbetrieb zu verbessern und einen Spielbetrieb zu ermöglichen, wurden besprochen und sollen weiter geprüft werden“, so die Stadt weiter. Ab sofort solle es zudem einen monatlichen Austausch zwischen Sportverwaltung und Verein geben.