Preußen Krefeld hofft auf schnelle Hilfe bei Hubert-Houben-Kampfbahn

Wie geht es weiter an der Hubert-Houben-Kampfbahn – und kann der Spielbetrieb der Fußballer dort bald wieder aufgenommen werden? Erste Antworten auf seine drängendsten Fragen hat der Krefelder Turn- und Sport-Verein Preußen jetzt in einem Gespräch mit der Stadtverwaltung erhalten – und sich danach zuversichtlich gezeigt, dass sich die Situation vor Ort bald bessert.
„In dem Gespräch hatten beide Seiten Gelegenheit, ihre Sichtweise der Situation darzustellen und das weitere Vorgehen zu besprechen“, sagte Vereinspräsident André Soer unserer Redaktion. In einem offenen Brief hatte er sich vor einigen Wochen an Stadt und Politik gewandt und darin vor allem eine mangelnde Kommunikation seitens der Stadt zu den geplanten Sanierungsschritten beklagt. Verschärft hatte sich die Situation für den Verein, nachdem die Tribüne, in der sich auch die Umkleiden und Duschen befinden, Ende vergangenen Jahres gesperrt worden war: Ihre Standsicherheit ist gefährdet. Ohne Duschen und Umkleiden ist für den Verein jedoch der Spielbetrieb nicht möglich. Soer hatte deshalb kurzfristige Hilfen in Form von Dusch- und Umkleidecontainern gefordert.
Eine solche Lösung wird es jedoch nicht so einfach geben können, wie die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion seinerzeit mitgeteilt hatte: Für derlei Container benötige es eine Baugenehmigung mit entsprechender Beauftragung und Planung, vor dem Spätherbst sei nicht mit einer Realisierung zu rechnen. „Das hat die Stadt auch noch einmal im Gespräch deutlich gemacht“, sagt Soer. Den Container-Plan hat er dennoch noch nicht aufgegeben: „Es gibt eine Baufirma, die uns alles bis auf den Transport finanzieren würde. Das wollte die Stadt jetzt zumindest einmal prüfen, auch wenn die Haushaltslage natürlich sehr angespannt ist.“
Sorge bereitet ihm weiter der Zustand der Tribüne: „Hier soll es jetzt ein zweites Gutachten geben, ob sie überhaupt erhalten bleiben kann“, so Soer. Aktuell würden weitere Untersuchungen zur Bausubstanz und Standsicherheit der Tribüne sowie Abstimmungen mit der Unteren Denkmalbehörde vorgenommen, um das künftige Vorgehen zu planen, teilte die Stadt am Montag auf Anfrage unserer Redaktion mit.
Die Verwaltung bezeichnete das Treffen mit dem KTSV Preußen als „offen und konstruktiv“. „Insbesondere der weitere bauliche und zeitliche Ablauf der anstehenden Sanierungsmaßnahmen wurde eingehend erörtert“, heißt es weiter von der Stadt. So solle der Kunstrasenplatz im Bereich des heutigen Tennenplatzes voraussichtlich im Sommer 2027 zur Verfügung stehen. Im Anschluss daran solle die Sanierung der Tribüne und anschließend der Naturrasen- und Wettkampfanlage erfolgen.
„Auch verschiedene Optionen, während der anstehenden Bauphase auf der Anlage den Trainingsbetrieb zu verbessern und einen Spielbetrieb zu ermöglichen, wurden besprochen und sollen weiter geprüft werden“, so die Stadt weiter. Ab sofort solle es zudem einen monatlichen Austausch zwischen Sportverwaltung und Verein geben.