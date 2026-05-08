Preussen-Kapitän beendet Karriere - Trainer findet emotionale Worte

– Foto: Sebastian Räppold

Patrick Breitkreuz blickt auf eine lange, erfolgreiche Karriere als Profifußballer zurück. Ausgebildet bei Hertha BSC führte ihn sein Weg über die U23 der Alten Dame zu Holstein Kiel. Später ging es über die Station bei Energie Cottbus zu Wehen Wiesbaden und schließlich zu den Würzburger Kickers. In dieser Zeit bestritt Breitkreuz 163 Drittliga-Spiele.

2020 kehrte der gebürtige Berliner in seine Heimat zurück, spielte zunächst für die VSG Altglienicke, wechselte 2023 dann zum BFC Preussen. Dort angekommen ging er den Weg aus der Berlin-Liga in die Ober- und schließlich in die Regionalliga mit, hatte jeweils erheblichen Anteil an beiden Aufstiegen sowie dem souveränen Klassenerhalt in der Regionalliga-Premieren-Saison. Sowohl als Torschütze- wie -Vorbereiter als auch als Führungspersönlichkeit innerhalb des Teams. Er führte das Team auch als Kapitän aufs Feld.