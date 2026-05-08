Preussen-Kapitän beendet Karriere - Trainer findet emotionale Worte

Am morgigen Samstag verabschiedet der BFC Preussen seinen Kapitän. Sein Trainer findet schon vorab emotionale Worte.
Patrick Breitkreuz blickt auf eine lange, erfolgreiche Karriere als Profifußballer zurück. Ausgebildet bei Hertha BSC führte ihn sein Weg über die U23 der Alten Dame zu Holstein Kiel. Später ging es über die Station bei Energie Cottbus zu Wehen Wiesbaden und schließlich zu den Würzburger Kickers. In dieser Zeit bestritt Breitkreuz 163 Drittliga-Spiele.
2020 kehrte der gebürtige Berliner in seine Heimat zurück, spielte zunächst für die VSG Altglienicke, wechselte 2023 dann zum BFC Preussen. Dort angekommen ging er den Weg aus der Berlin-Liga in die Ober- und schließlich in die Regionalliga mit, hatte jeweils erheblichen Anteil an beiden Aufstiegen sowie dem souveränen Klassenerhalt in der Regionalliga-Premieren-Saison. Sowohl als Torschütze- wie -Vorbereiter als auch als Führungspersönlichkeit innerhalb des Teams. Er führte das Team auch als Kapitän aufs Feld.
Nun endet die Zeit als aktiver Fußballer für den 34-Jährigen. Am morgigen Samstag soll Breitkreuz beim letzten Heimspiel der Saison (Gegner ist der ZFC Meuselwitz) gebührend verabschiedet werden. Trainer Daniel Volbert fand bereits jetzt warme Worte für seinen Kapitän. Auf Facebook schrieb er: „Manchmal wünscht man sich als Trainer, dass ein Spieler niemals älter wird oder seine Karriere beendet. Mit unserem Leader und Kapitän Patrick Breitkreuz verbinde ich die erfolgreichen vergangenen drei Jahre. Er hat unseren Verein geprägt - vor allem aber die Mannschaft. Sein Wille, sein Einsatz und seine Leidenschaft waren immer vorbildlich. Als Mensch und Ansprechpartner war er ohnehin einzigartig."
Für Samstag wünscht sich Volbert eine angemessene Kulisse zur Verabschiedung: „Ich würde mich sehr freuen, wenn viele Zuschauer dabei sind, um unseren Kapitän gebührend zu verabschieden. Denn das hat er mehr als verdient. Für mich persönlich einer der besten, wenn nicht sogar der beste Spieler, der jemals das Trikot des BFC Preussen getragen hat."