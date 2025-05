Preussen in Rathenow: "Wollen Tabellenführer werden"

Abstiegskandidat Optik Rathenow (Viertletzter) erwartet Aufstiegskandidat BFC Preussen (Zweiter) in der NOFV Oberliga-Nord am vorletzten Spieltag. Stimmen von Optik Trainer Ingo Kahlisch und dem sportlichen Leiter Pierre Seiffert vom BFC Preussen

Rathenow (zwei Punkte über dem Strich und mit einer um elf Tore besseren Tordifferenz) hat es selbst in der Hand, muss aber auch auf den SC Staaken (Freitagabend-Heimspiel gegen Anker Wismar) schauen.

Stimmen von Optik Rathenow (Trainer Ingo Kahlisch) und BFC Preussen (Sportlicher Leiter Pierre Seiffert):

Pierre Seiffert:

„Es ist ganz einfach: Wenn wir gewinnen, stehen wir vor Mahlsdorf – und sind Erster vor dem letzten Spiel. Das ist unser Ziel. Jedes Tor hilft natürlich. Leicht wird es nicht. Aber das wissen wir auch.“

Ingo Kahlisch:

„Wir denken nicht an die Brandenburg-Liga, sondern schauen nach vorne. Es ist in den letzten Jahren nicht leichter geworden. Die Einstellung jüngerer Spieler hat sich verändert. In dieser Saison haben wir viel liegen gelassen. Taktisch fehlt noch einiges. Ich wundere mich über andere Teams und deren finanzielle Möglichkeiten – die haben wir nicht. Ob das Stadion am Samstag voll wird? Ich denke, 200 bis 300 Fans werden uns unterstützen.“

Am letzten Spieltag kommt es zum Showdown: Preussen erwartet Eintracht Mahlsdorf zum Aufstiegskracher.

Ihr wollt alles über die NOFV Oberliga-Nord wissen?