Preussen II will 3. Pokalsieg in Folge – Berliner SC III den zweiten

Alle Spiele im Liveticker: Die Monumentenstraße in Berlin-Schöneberg wird voll. Die Unteren duellieren sich in drei Finals im Cosy-Wasch-Landespokal: Die 7er Herren fangen um 9 Uhr 30 an. Süden 09 trifft auf Wittenauer Concordia. Um 12 Uhr geht es weiter mit dem Finale der 3.Herren auf Großfeld. Die Spandauer Kickers (Sieger 2022) treffen auf den Berliner SC (Gewinner 2024). Um 15 Uhr trifft der BFC Preussen II auf Stern Marienfelde III. Unten geht es zu den Livetickern