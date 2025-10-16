Preussen II unter Druck - Inter will siebten Dreier

Für den BFC Preussen II und BSV Hürtürkel geht es am Freitagabend um nichts weniger als den Anschluss ans Tabellenmittelfeld. Preussen steht mit nur drei Punkten aus sechs Spielen auf Platz 15 und musste zuletzt beim 0:2 gegen Berliner SC II die nächste Niederlage einstecken. Trainer René Wendl muss eine Reaktion seiner Mannschaft verlangen können.

Und Gegner Hürtürkel? Die Kreuzberger haben nach dem furiosen 5:1-Sieg gegen Friedenau neuen Mut geschöpft und steht mit sechs Punkten auf Rang 12. Trainer Abdüssamed Demirel setzt dabei vor allem auf Leopold Antonius Bussmann, der bereits vier Treffer und einen Assist auf dem Konto hat. Für Preussen zählt nur ein Sieg, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren.