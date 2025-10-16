Preussen II unter Druck - Inter will siebten Dreier

Die Berliner Landesliga Staffel 1 biegt auf die Zielgerade der Hinrunde ein – und der 7. Spieltag hält jede Menge Brisanz bereit. Von echten Gipfeltreffen bis zu richtungsweisenden Duellen im Tabellenkeller: Wer bleibt im Titelrennen, wer rutscht tiefer in die Krise? Wir blicken auf alle acht Partien und liefern die wichtigsten Infos zu Form, Trainern und Toptorschützen.
Für den BFC Preussen II und BSV Hürtürkel geht es am Freitagabend um nichts weniger als den Anschluss ans Tabellenmittelfeld. Preussen steht mit nur drei Punkten aus sechs Spielen auf Platz 15 und musste zuletzt beim 0:2 gegen Berliner SC II die nächste Niederlage einstecken. Trainer René Wendl muss eine Reaktion seiner Mannschaft verlangen können.
Und Gegner Hürtürkel? Die Kreuzberger haben nach dem furiosen 5:1-Sieg gegen Friedenau neuen Mut geschöpft und steht mit sechs Punkten auf Rang 12. Trainer Abdüssamed Demirel setzt dabei vor allem auf Leopold Antonius Bussmann, der bereits vier Treffer und einen Assist auf dem Konto hat. Für Preussen zählt nur ein Sieg, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren.
Pfeffersport will nach dem 0:6-Debakel bei Spitzenreiter FC Internationale Wiedergutmachung leisten. Trainer Benno Scholze weiß, dass seine Mannschaft, derzeit auf Rang 11, dafür vor allem defensiv zulegen muss. Doch mit William Scarlett, der bereits fünf Tore erzielt hat, bleibt Pfeffersport offensiv gefährlich. Der Berliner SV reist nach dem beeindruckenden 7:1-Sieg gegen Schöneberg als Tabellendritter an und will mit Trainer Dennis Linke weiter oben dranbleiben. Julius Zauner (5 Tore) ist dabei einer der gefährlichsten Angreifer der Liga. Die Zuschauer dürfen sich auf ein offensiv geprägtes Spiel freuen.
Nach dem knappen 1:0-Auswärtserfolg bei Berolina Mitte ist Empor II mit nun neun Punkten auf Rang 9 geklettert. Trainerduo Cem Tekin und Maximilian Weber baut gegen den Tabellen-14. DJK Schwarz Weiß Neukölln auf die neue defensive Stabilität. Neukölln unter Interimstrainer Pascal Maurice Stelter steht nach der unglücklichen 2:3-Niederlage gegen Charlottenburg-Wilmersdorf weiter mit nur vier Punkten da und braucht dringend Zählbares, um nicht den Anschluss im Abstiegskampf zu verlieren. Ein Sieg bei formstarken Emporern wäre ein Signal – doch dafür muss die Defensive deutlich stabiler stehen.
Schöneberg hat nach der 1:7-Pleite bei Berliner SV einiges gutzumachen. Trainerduo Halil Ibrahim Dayanc und Cihat Kaya liegt mit neun Punkten auf Platz 7 und kann sich mit einem Sieg wieder an die Spitzengruppe heranpirschen. Schlüsselspieler Enes Uzun (5 Tore) und Salih Uzun (4 Tore, 4 Assists) sollen für die Offensive sorgen. Berliner SC II von Trainer Dominique Leitner feierte zuletzt einen 2:0-Heimsieg gegen Preussen II und steht mit zwölf Punkten auf Rang 5. Ein Auswärtssieg würde den Anschluss an die Top 3 sichern – doch Schöneberg wird sich nach dem letzten Debakel nicht kampflos geschlagen geben.
FC Internationale ist die Mannschaft der Stunde. Sechs Spiele, sechs Siege, 28:5 Tore – das Team von Trainer Juan José Swett Barro und Bülent Ulutürk dominiert die Liga nach Belieben. Beim 6:0 gegen Pfeffersport glänzten einmal mehr Gaston Ignacio Nieto (9 Tore) und S. Henrich Paya (7 Tore). Nun wartet Aufsteiger Charlottenburg-Wilmersdorf, der nach dem wichtigen 3:2-Erfolg bei DJK Schwarz Weiß Neukölln mit sieben Punkten auf Rang 10 steht. Trainerduo Axel Liebenamm und Stefan Wirkus hofft auf eine Überraschung, weiß aber, dass dafür eine nahezu perfekte Defensivleistung nötig ist. Alles andere als ein Inter-Sieg wäre eine Sensation.
Die Berliner Amateure stehen nach dem 2:1-Erfolg bei Hilalspor mit zehn Punkten auf Rang 6 und haben bislang eine solide Saison gespielt. Trainer Edgar Döring setzt auf Offensivkraft Ben Kozak, der mit drei Toren und zwei Assists einer der auffälligsten Spieler ist. Doch mit den Sportfreunden Johannisthal wartet ein echter Brocken: Der Absteiger aus der Berlin-Liga liegt mit 15 Punkten auf Platz 2 und gewann zuletzt souverän 5:0 gegen Borsigwalde. Trainer Danilo Bethke hat mit Lukas Ferl (6 Tore) und Yoshua Lüdtke (4 Tore) gleich mehrere Torjäger in Bestform. Johannisthal will weiter Druck auf Spitzenreiter Inter machen – und darf sich in Kreuzberg keinen Ausrutscher erlauben.
Friedenau musste nach einer bis dahin starken Saison einen herben Rückschlag einstecken. Die 1:5-Niederlage bei Hürtürkel war ein Rückfall in alte Muster. Im Pokal (3.Runde) gegen Oberligist Tebe lief es schon besser beim knappen 1:2. Trainer Thomas Plohmann fordert nun eine Reaktion, denn mit zwölf Punkten auf Rang 4 ist die Spitze noch in Reichweite. Hoffnungsträger bleibt Ihab Al-Khalaf, der mit fünf Toren und einer Vorlage in nur vier Spielen zu den gefährlichsten Offensivspielern zählt. Hilalspor, trainiert von Erdin Celen und Murat Akkas, verlor zuletzt 1:2 gegen die Amateure und steht mit neun Punkten auf Rang 8. Volkan Neziroglu (4 Tore) und M. Chawraba (3 Tore in 2 Spielen) sollen für Punkte sorgen. Beide Teams schwanken zwischen Gala und Enttäuschung – ein Sieg wäre ein wichtiges Signal.
Im Duell des Tabellen-13. gegen den -16. geht es um viel. Borsigwalde unter Trainer Rogerio De Almeida musste zuletzt eine deutliche 0:5-Niederlage bei Johannisthal hinnehmen und hat mit sechs Punkten erst zwei Siege auf dem Konto. Berolina Mitte, trainiert von Pierre Tänzer, steht mit nur drei Punkten am Tabellenende und verlor zuletzt knapp 0:1 gegen Empor. Beide Teams müssen dringend punkten, um nicht früh den Anschluss zu verlieren. Für Borsigwalde könnte ein Sieg ein Befreiungsschlag sein, während Berolina sich mit drei Punkten aus dem Tabellenkeller befreien würde. Spannung und Kampfgeist sind garantiert.
