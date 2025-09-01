Preussen II stürzt ab – Johannisthal fast zweistellig

Johannisthal setzt mit dem 8:0 gegen die BSC-Reserve ein deutliches Zeichen und übernimmt die Tabellenführung. Gemeinsam mit Internationale, Friedenau und Schöneberg bilden sie in der Landesliga-Staffel 1 nach dem 2.Spieltag ein Spitzenquartett, das auch nach dem zweiten Spieltag ohne Punktverlust bleibt. Am Tabellenende stehen vier Teams noch ohne Zähler: Überraschend verliert Preussen II in der neuen Saison doppelt. Auch die Berliner Amateure, Berolina Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf. Alle Spiele vom 2.Spieltag in der Nachschau
Empor startet besser in die Partie, doch Chancen bleiben zunächst ungenutzt. Nach der Pause sorgt Ako für die Führung. Kurz darauf gleicht Mikelatze für die Gäste aus, doch Empor antwortet postwendend durch Bochnia. Der eingewechselte Ploschenz baut den Vorsprung mit zwei Treffern in der Schlussphase aus und macht den Sieg perfekt.
Internationale bestimmt von Beginn an das Geschehen, zur Pause bleibt es beim 0:0. Nach dem Seitenwechsel hält die DJK besser mit, doch dann schlägt Maxwell Stanley zu. Wenig später macht sein Bruder Nicholas den Sack zu.
Schöneberg erwischt den besseren Start und geht durch E. Uzun früh in Führung. In der zweiten Hälfte erhöht erneut E. Uzun sehenswert, ehe Cabuk auf 3:0 erhöht. Kurz darauf verkürzt Kocher für die Hausherren, doch mehr ist nicht drin.
Ein turbulenter Beginn: Zunächst bringt Scarlett die Gäste nach vorn, doch Neziroglu gleicht fast im Gegenzug aus. Wenig später dreht Köse die Partie. Nach der Pause sorgt Chawraba mit zwei Treffern für klare Verhältnisse.
Im Kreuzberger Derby erwischt Hürtürkel einen Traumstart: U. Yüksek und Bussmann treffen früh. Nach dem Seitenwechsel erhöht O. Yüksek per Standard. Kurz darauf verkürzt Schönball, doch in der Nachspielzeit schlägt O. Yüksek noch einmal zu.
Johannisthal feiert einen Kantersieg gegen die Reserve des Berliner SC. Früh sorgt Behrend für die Führung, kurz vor der Pause legt Müller nach. Nach dem Seitenwechsel erhöht derselbe Spieler. Danach baut Ferl mit einem Doppelpack den Vorsprung aus. In der Schlussphase treffen zudem Olf, Kroll und erneut Ferl, der damit insgesamt dreimal erfolgreich ist. Die Sportfreunde präsentieren sich treffsicher und übernehmen nach dem zweiten Spieltag die Tabellenspitze.
Die Partie ist lange offen, beide Teams neutralisieren sich weitgehend. Erst im letzten Abschnitt gelingt Gandert die Führung für die Gäste. In der Nachspielzeit legt Martinez nach und macht den Friedenauer Auswärtserfolg perfekt.
Berolina leistet sich zu viele Fehler. Schon früh nutzt Anker diese zur Gästeführung. Nach der Pause baut Bellin den Vorsprung aus, ehe Iwuozor und später Elsaadawi nachlegen.
___________________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!