 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligabericht
– Foto: Ralf Seedorff

Preussen II fordert Inter - Johannisthal erwartet Letzten

Am vierten Spieltag der LL1 will Johannisthal weiße Weste behalten, und der Zweite Inter trifft auf die Reserve vom BFC Preussen - Alle Spiele in der Vorschau

Verlinkte Inhalte

Landesliga Berlin - 1
Johannisthal
Hilalspor
Berliner SC II
Empor Berlin II

Der 4. Spieltag der Berliner Landesliga Staffel 1 verspricht wieder spannende Duelle. Mit den Top-Favoriten Johannisthal und Internationale sowie dem überraschenden Aufsteiger Pfeffersport auf der Jagd nach Punkten, wird dieser Spieltag richtungsweisend für viele Teams.

Morgen, 14:00 Uhr
FC Internationale Berlin 1980
FC Internationale Berlin 1980FC Inter
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen II
14:00

Der Tabellenzweite Internationale ist nach dem 6:1 in Friedenau weiter in Torlaune. Preussen II konnte zwar zuletzt mit 3:0 gegen Neukölln aufhorchen lassen, geht aber als klarer Außenseiter ins Duell. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

So., 21.09.2025, 12:00 Uhr
DJK Schwarz Weiß Neukölln
DJK Schwarz Weiß NeuköllnSW Neukölln
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg
12:00

Neukölln wartet nach dem Fehlstart (nur drei Punkte) auf eine Wende, während Schöneberg nach dem 2:5 gegen Berolina Mitte wieder oben angreifen will. Der Aufsteiger ist offensiv stark und will den Anschluss an die Spitzengruppe nicht verlieren.

So., 21.09.2025, 12:15 Uhr
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau
12:15

Der BSV mischt nach dem klaren 5:1 in Hürtürkel vorne mit. Friedenau dagegen kassierte zuletzt ein herbes 1:6 gegen Internationale. Es ist ein Duell um die Plätze im oberen Mittelfeld – beide Teams wollen sich dort festsetzen.

So., 21.09.2025, 13:30 Uhr
Berlin Hilalspor
Berlin HilalsporHilalspor
SC Borsigwalde 1910 Berlin
SC Borsigwalde 1910 BerlinSC Borsigw.
13:30

Hilalspor steckt mit nur einem Sieg im unteren Tabellendrittel. Borsigwalde kommt dagegen mit Rückenwind nach dem 2:0 bei Empor II. Die Gäste könnten mit einem weiteren Erfolg oben dranbleiben.

So., 21.09.2025, 13:30 Uhr
SC Berliner Amateure
SC Berliner AmateureBerliner Am.
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin II
13:30

Im Unteren-Drittel-Duell geht es um wichtige Punkte. Die Amateure holten zuletzt mit dem 1:1 in Charlottenburg-Wilmersdorf ihren ersten Zähler, Empor blieb beim 0:2 gegen Borsigwalde blass. Für beide ist es ein Schlüsselspiel, um nicht früh den Anschluss zu verlieren.

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm.
14:00

Der Tabellenführer aus Johannisthal bleibt nach dem 4:0 in Pfeffersport das Maß aller Dinge. Für Schlusslicht Charlottenburg-Wilmersdorf wird es eine Herkulesaufgabe, hier Zählbares mitzunehmen. Alles spricht für den Favoriten.

So., 21.09.2025, 14:10 Uhr
SV BW Berolina Mitte 49
SV BW Berolina Mitte 49Berolina
Pfeffersport
PfeffersportPfeffersport
14:10

Berolina überraschte zuletzt mit dem 5:2-Sieg in Schöneberg und will nachlegen. Aufsteiger Pfeffersport ist nach zwei deutlichen Niederlagen gefordert und braucht dringend Stabilität, um nicht früh ins Straucheln zu geraten.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC II
BSV Hürtürkel
BSV HürtürkelHürtürkel
15:00

Der BSC II siegte am dritten Spieltag souverän mit 2:0 gegen Hilalspor und rangiert im Mittelfeld. Hürtürkel kassierte ein deutliches 1:5 gegen den BSV und muss in der Defensive zulegen, um nicht weiter abzurutschen.

___________________________________________________________________________________________________

Ihr habt Fehler gesehen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net

Hier alles über die Landesliga-Staffel 1

___________________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

Aufrufe: 019.9.2025, 10:39 Uhr
farAutor