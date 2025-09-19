Preussen II fordert Inter - Johannisthal erwartet Letzten

Morgen, 14:00 Uhr FC Internationale Berlin 1980 FC Inter BFC Preussen BFC Preussen II 14:00 PUSH

Der Tabellenzweite Internationale ist nach dem 6:1 in Friedenau weiter in Torlaune. Preussen II konnte zwar zuletzt mit 3:0 gegen Neukölln aufhorchen lassen, geht aber als klarer Außenseiter ins Duell. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

Neukölln wartet nach dem Fehlstart (nur drei Punkte) auf eine Wende, während Schöneberg nach dem 2:5 gegen Berolina Mitte wieder oben angreifen will. Der Aufsteiger ist offensiv stark und will den Anschluss an die Spitzengruppe nicht verlieren.

So., 21.09.2025, 12:15 Uhr Berliner SV 92 BSV 1892 Friedenauer TSC Friedenau 12:15

Der BSV mischt nach dem klaren 5:1 in Hürtürkel vorne mit. Friedenau dagegen kassierte zuletzt ein herbes 1:6 gegen Internationale. Es ist ein Duell um die Plätze im oberen Mittelfeld – beide Teams wollen sich dort festsetzen.

Hilalspor steckt mit nur einem Sieg im unteren Tabellendrittel. Borsigwalde kommt dagegen mit Rückenwind nach dem 2:0 bei Empor II. Die Gäste könnten mit einem weiteren Erfolg oben dranbleiben.

Im Unteren-Drittel-Duell geht es um wichtige Punkte. Die Amateure holten zuletzt mit dem 1:1 in Charlottenburg-Wilmersdorf ihren ersten Zähler, Empor blieb beim 0:2 gegen Borsigwalde blass. Für beide ist es ein Schlüsselspiel, um nicht früh den Anschluss zu verlieren.

Der Tabellenführer aus Johannisthal bleibt nach dem 4:0 in Pfeffersport das Maß aller Dinge. Für Schlusslicht Charlottenburg-Wilmersdorf wird es eine Herkulesaufgabe, hier Zählbares mitzunehmen. Alles spricht für den Favoriten.

So., 21.09.2025, 14:10 Uhr SV BW Berolina Mitte 49 Berolina Pfeffersport Pfeffersport 14:10

Berolina überraschte zuletzt mit dem 5:2-Sieg in Schöneberg und will nachlegen. Aufsteiger Pfeffersport ist nach zwei deutlichen Niederlagen gefordert und braucht dringend Stabilität, um nicht früh ins Straucheln zu geraten.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr Berliner SC Berliner SC II BSV Hürtürkel Hürtürkel 15:00

Der BSC II siegte am dritten Spieltag souverän mit 2:0 gegen Hilalspor und rangiert im Mittelfeld. Hürtürkel kassierte ein deutliches 1:5 gegen den BSV und muss in der Defensive zulegen, um nicht weiter abzurutschen.

