"Preußen" haben eine Lauf

Mit drei Siegen und einem Remis darf man beim SV Merchweiler durchaus von einem gelungenen Start in die Rückrunde reden.

Die Formkurve bei den Preußen zeigt derzeit deutlich nach oben. Nachdem die letzten beiden Spiele vor der Winterpause bereits gegen Hüttigweiler und Schiffweiler knapp gewonnen wurden, knüpfte die Elf von Ronny Steil in den bisherigen Begegnungen nahtlos an die Erfolge an. Drei Siege und ein Unentschieden gegen Hirzweiler-Welschbach sprechen eine deutliche Sprache.

Bereits am kommenden Sonntag, wenn die Spitzenmannschaft aus Wustweiler zu Gast ist, werden die Preußen alles daran setzen, die positive Serie weiter aufrecht zu erhalten.