Preußen feiern Arbeitssieg in Büßleben

– Foto: Björn Roddeck

Während die Hausherren über weite Strecken mehr Spielanteile und ein Chancenplus verbuchten, nutzte das Auswärtsteam seine Möglichkeiten konsequent und brachte den knappen Vorsprung am Ende über die Zeit.

Auch eine der größten Möglichkeiten der Partie gehörte den Hausherren: Nach einem schnellen Angriff lief Büßleben mit Überzahl auf das Tor zu, doch Gath konnte den Abschluss im letzten Moment entschärfen. „Das war eine Schlüsselszene. Wenn der reingeht, läuft das Spiel vermutlich anders“, hieß es aus dem Gästetrainerteam um Löwentraut. Nach rund 25 Minuten fanden die Gäste besser in die Partie und konnten sich zunehmend aus der Umklammerung lösen. Erste eigene Abschlüsse sorgten für Entlastung, ehe die Begegnung bis zur Pause ausgeglichen verlief. Kurz vor dem Halbzeitpfiff fiel dann der überraschende Führungstreffer: Ein Distanzschuss aus etwa 20 Metern schlug unhaltbar im oberen Eck ein. „Da musst du ehrlich sein – so ein Ding ist einfach Qualität und ein Stück Momentum“, so Trainer Löwentraut nach dem Spiel.

Bereits in der Anfangsphase zeigte sich, dass Büßleben gut in Form ist. Mit viel Tempo und aggressivem Pressing setzten die Gastgeber die Defensive der Gäste früh unter Druck. Mehrere Standardsituationen sorgten für Unruhe im Strafraum, doch das Team hielt zunächst dagegen. Torhüter Florian Gath, der den verletzten Julien Patzer vertrat, war in dieser Phase mehrfach gefordert und blieb ein sicherer Rückhalt. „Die erste Viertelstunde war extrem unangenehm. Da mussten wir richtig leiden“, ordnete ein Spieler aus dem Gästelager später ein.

Mit der knappen Führung im Rücken ging es in die zweite Halbzeit, in der Büßleben erneut viel investierte, ohne jedoch zunächst zu klaren Abschlüssen zu kommen. Die Gäste standen nun kompakter und suchten ihrerseits immer wieder über Umschaltmomente den Weg nach vorne. Nach knapp einer Stunde führte eine Standardsituation schließlich zum 0:2: Nach einer Ecke landete der Ball im Rückraum, wo konsequent abgeschlossen wurde. „Das war in der Phase extrem wichtig. Wir haben gewusst, dass wir die zweiten Bälle ziehen müssen – das war gut umgesetzt“, lobte ein Verantwortlicher der Gäste.

Büßleben gab sich dennoch nicht geschlagen und blieb bis in die Schlussphase aktiv. Mehrfach fehlte jedoch die letzte Konsequenz im Abschluss oder die Gästeabwehr war zur Stelle. Auf der anderen Seite verpasste das Auswärtsteam die endgültige Entscheidung, als ein Konter nur knapp nicht zum dritten Treffer führte.

So blieb die Partie bis in die Nachspielzeit spannend. Dort gelang den Gastgebern nach einem Freistoß noch der Anschlusstreffer, der für eine hektische Schlussphase sorgte. Mehr als dieser Treffer sprang jedoch nicht mehr heraus.

„Am Ende ist es ein Arbeitssieg. Nicht alles war gut, aber wir nehmen die Punkte gerne mit“, lautete das Fazit aus dem Gästelager. Mit dem 2:1-Erfolg klettert das Team auf Tabellenplatz acht und richtet den Blick bereits auf die nächste Aufgabe gegen Neustadt/Orla, die ihrerseits zuletzt deutlich gegen Geratal gewonnen haben.