Preussen Eberswalde feiert Offensiv-Feuerwerk gegen den FC Schwedt

Der 25. Spieltag der Landesliga Nord begann spektakulär. Der FV Preussen Eberswalde setzte sich am heutigen Freitagabend in einer torreichen Partie mit 8:3 gegen den FC Schwedt 02 durch. Im Parallelspiel trennten sich die SG Einheit Zepernick 1925 und der FSV Bernau torlos.

Das Kellerduell dürfte ein Spiel mit Endspielcharakter für Templin sein. Nach dem 1:4 gegen Schönow steht das Team weiterhin am Tabellenende. Bornim unterlag zuletzt knapp mit 1:2 in Neustadt. Das Hinspiel gewann Bornim spektakulär mit 6:3 – Enrico Freitag und Mike Weißfuß waren damals doppelt erfolgreich. Für Templin ist es die vielleicht letzte Chance, den Abstieg abwenden zu können.

Das sind die Stimmen zum Spiel:

Maximilian Stöck (Trainer der SG Bornim): "Die Ergebnisse spiegeln nicht die Entwicklung der Mannschaft wider. Das ist so. Am Ende muss man nicht über verdient oder unverdient sprechen. Wenn man bestimmte Sachen nicht macht, dann hat man vielleicht auch bestimmte Dinge nicht verdient. Aber die Entwicklung in den letzten Wochen war super. Und es war leider ergebnistechnisch nicht immer sichtbar für die Jungs und auch natürlich für Außenstehende.

Das ist nämlich mein erstes Argument dafür, dass ich da total guter Dinge bin, dass wir da am Samstag einen Heim-Dreier holen gegen den Tabellenletzten Templin. Wir haben im Hinspiel eine passable Leistung gehabt und haben trotzdem deutlich gewonnen. Meine Erwartung ist natürlich, dass wir am Samstag einen Heimsieg holen. Und wir haben auch ganz klar schon angesprochen und jedem ist bewusst, dass wird kein einfaches Spiel. Überhaupt nicht. Jetzt sind wir der Favorit.

Templin ist im Abstiegskampf in allerhöchster Not. Das heißt, sie werden gerade auf mentaler und kämpferischer Ebene uns alles abverlangen. Und da gilt es erstmal dagegen zu halten. Deswegen sind meine Erwartungen ganz klar an die Mannschaft, dass sie genau den Kampf, den Abstiegskampf annimmt und mitgeht und dass wir trotzdem natürlich den nächsten Schritt gehen. Das weiß die Mannschaft und da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass wir das nicht versuchen umzusetzen.

Und wenn es ein Tag X ist, an dem man feststellt, Fußball geht halt nicht so viel an dem Tag, was immer mal vorkommt, dann müssen wir es halt über das Kämpferische ziehen. Und auch da habe ich in den letzten Wochen wirklich eine sehr stabile Leistung gesehen meiner Truppe, wo wir auch mental wirklich sehr griffig waren, sehr unangenehm waren. Die Jungs brennen, sie sind heiß und sie wollen am Samstag diese drei Heimpunkte."

Mario Hopp (Trainer des SC Victoria Templin): "Da wir ja die letzten beiden entscheidenden Spiele verloren haben, ist bei uns der Druck irgendwo wahrscheinlich raus. Deswegen erwarte ich, dass wir ein bisschen befreiter aufspielen können. Trotzdem werden wir wieder eine engagierte Leistung sehen von uns, die wir auch in den letzten Spielen immer gebracht haben. Und deswegen erwarten wir einfach, dass wir befreit aufspielen können und trotzdem ein gutes Spiel machen. Personell werden wohl zwei, drei wichtige Spieler aufgrund von Verletzungen bzw. privater Verpflichtungen ausfallen. Aber wir werden schon eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen. Es erwartet uns ein spielstarker Gegner mit gut ausgebildeten Fußballern, die immer spielstark sind. Es ist ein schwieriger Gegner."

FuPa-Redaktionstipp: 3:1

---