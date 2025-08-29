Preussen Eberswalde feiert klaren Heimsieg gegen Angermünder FC

Der zweite Spieltag der Landesliga Nord begann heute mit einem Paukenschlag: Vor eigenem Publikum zeigte der FV Preussen Eberswalde eine entschlossene Leistung und sicherte sich mit einem deutlichen Erfolg gegen den Angermünder FC die ersten drei Punkte der Saison.

Die Gastgeber aus Eberswalde traten von Beginn an konzentriert auf. In der 35. Minute brachte Hyslan Rangel Martins sein Team mit dem 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erwischte Eberswalde den besseren Start: Erneut war es Hyslan Rangel Martins, der in der 50. Minute auf 2:0 erhöhte. Nur drei Minuten nach dem zweiten Treffer sorgte Abdul Karim Alisaleha in der 53. Minute für das 3:0 und damit für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte schließlich erneut Hyslan Rangel Martins, der in der 58. Minute mit seinem dritten Tor des Tages den 4:0-Endstand herstellte. ---

Der SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse eröffnete die Saison mit einem emotionalen 2:2 in Falkensee. Ricky Djan-Okai rettete mit seinem späten Treffer kurz vor Abpfiff einen Punkt. Jetzt soll zu Hause der erste Sieg her. Gegner FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf reist ebenfalls mit einem Unentschieden im Gepäck an: Beim 1:1 gegen Fortuna Babelsberg traf Theo Hahn zur Führung, ehe der Ausgleich fiel. Beide Teams sind hungrig auf die ersten drei Punkte. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - SG Einheit Zepernick 1925

Für den FC 98 Hennigsdorf verlief der Auftakt alles andere als optimal. Die 0:3-Niederlage in Schwedt offenbarte noch einige Baustellen. Besser lief es bei der SG Einheit Zepernick 1925, die beim 4:1 gegen Schönow ein Ausrufezeichen setzte. Paul Maurer mit zwei Toren sowie Lesley Park und Luca Grabarek sorgten für einen gelungenen Auftakt. Hennigsdorf will sich vor heimischem Publikum steigern, während Zepernick den perfekten Start in die Saison anpeilt. ---

Die SG Bornim steht nach dem 1:3 in Angermünde schon im zweiten Spiel unter Druck. Trotz der frühen Führung durch Djordje Pasic gelang es nicht, Punkte mitzunehmen. Nun geht es gegen den SV Eintracht Alt Ruppin, der sein erstes Spiel mit 0:2 gegen Bernau verlor. Ousmane Kone war für beide Gegentreffer verantwortlich. Beide Teams brauchen dringend Punkte, um nicht direkt in den Tabellenkeller zu rutschen. ---

Der FSV Bernau startete mit einem 2:0-Erfolg in Alt Ruppin in die Saison. Ousmane Kone erzielte beide Treffer und war der überragende Mann auf dem Platz. Nun wartet mit dem SV Falkensee-Finkenkrug ein Team, das im ersten Spiel beim 2:2 gegen Neustadt Moral bewies: Justus Napieralla traf doppelt, ehe in der Nachspielzeit noch der Ausgleich hingenommen werden musste. Das Duell verspricht viel Spannung, denn beide Mannschaften wollen ihre Position in der oberen Tabellenhälfte festigen. ---

Morgen, 15:00 Uhr Fortuna Babelsberg - SV Viktoria Potsdam

Fortuna Babelsberg zeigte beim 1:1 in Buckow Moral und sicherte sich durch Jan Alexander Weber zumindest einen Punkt. Doch nun wartet mit SV Viktoria Potsdam ein echter Härtetest. Der Aufsteiger fegte am ersten Spieltag BSC Fortuna Glienicke mit 8:2 vom Platz. Tom Nattermann mit drei Treffern sowie Nils Gottschick, Marvin Kleihs, Mathis Lange und Jonas Kwast machten den Kantersieg perfekt. Für Babelsberg wird es eine anspruchsvolle Aufgabe, während Viktoria den nächsten Dreier im Blick hat. ---

Der BSC Fortuna Glienicke kassierte beim 2:8 in Potsdam eine herbe Niederlage, die vor allem in der Defensive viele Fragen aufwarf. Im Heimspiel gegen FC Schwedt 02 soll nun Wiedergutmachung folgen. Schwedt hingegen geht nach dem 3:0 gegen Hennigsdorf mit breiter Brust in die Partie. Christian Staatz, Bjarne Zenk und Jason-Leon Würfel sorgten dort für einen gelungenen Auftakt. Die Gäste wollen ihre gute Frühform bestätigen, während Glienicke auf den Befreiungsschlag hofft. ---

Morgen, 15:00 Uhr Schönower SV 1928 - SV 1920 Zehdenick