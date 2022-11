Preussen: Doppel Huke sorgt für Dreier

Dafür haben sie ihn an die Malteserstraße geholt. Sebastian Huke knipst doppelt für den BFC Preussen im Nachholspiel der Berlinliga beim Tabellenschlusslicht Lichtenrader BC. Zweimal steht der Instinktstürmer genau richtig (8. und 46. nach Vorlage Banze) und knipst im Strafraum. 2:0 zur Halbzeit bei Winterwetter. Es hätten aber schon deutlich mehr Tore für unseren BFC fallen müssen, aber egal. Nach der Pause ein ähnliches Bild, das einzige Tor erzielt aber leider der Tabellenletzte. Nach einer Ecke stochert Yusuf Yorguner den Ball über die Linie (67.) zum 2:1 Anschlusstreffer. Das wars dann auch an der Halker Zeile. Einen VIDEO Beitrag vom Spiel veröffentlichen wir am Montagabend auf unserem You Tube Kanal. Hier gibts vorab Infos zum Spiel im TICKER.