Preußen Cup: Tag zwei mit den Gruppen B bis D live

Turnierauftakt für TuSEM Essen. – Foto: Markus Becker

Der erste Turniertag ist bereits in den Büchern. Titelverteidiger VfB Frohnhausen behielt dabei im Auftaktspiel gegen Gastgeber Essener SC Preußen die Oberhand. Daraufhin setzte die in die Kreisliga A aufgestiegene Zweitvertretung der SpVgg Steele sich klar und deutlich gegen den FC Welheim durch. Zum Abschluss gestaltete auch der FC Stoppenberg gegen den Essener SC Preußen II seine erste Partie erfolgreich. Am zweiten Turniertag