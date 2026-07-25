Preußen Cup: Tag zwei mit den Gruppen B bis D live

Der erste Turniertag ist bereits in den Büchern. Titelverteidiger VfB Frohnhausen behielt dabei im Auftaktspiel gegen Gastgeber Essener SC Preußen die Oberhand. Daraufhin setzte die in die Kreisliga A aufgestiegene Zweitvertretung der SpVgg Steele sich klar und deutlich gegen den FC Welheim durch. Zum Abschluss gestaltete auch der FC Stoppenberg gegen den Essener SC Preußen II seine erste Partie erfolgreich. Am zweiten Turniertag
VfB Frohnhausen – Essener SC Preußen 2:0
VfB Frohnhausen: Kerem-Ali Temur, Dasilva Mavinga Matondo, Daniel Kalala, Florian Usein, Kenson Götze, Issa Adnan Said, Prince Chigamezu Igbozuruike, Nassim Ahkim, Ruben Ampong, Mohammed Mustapha, Komlan Agbégniadan - Co-Trainer: Yassine Oulhaji-Temsamani - Trainer: Chamdin Said
Essener SC Preußen: Kevin Pascal Hansen, Serhat Durmus - Trainer: Dietmar Krause
Tore: 1:0 Prince Chigamezu Igbozuruike (44.), 2:0 Samir Laskowski (60.)
FC Welheim – SpVgg Steele II 0:5
FC Welheim: Robin Zander, Ali Riza Karakus, Daniel Galonska, Abd-Manaf Tchazodi, Pascal Patrick Kaluza, Izzet Avci, Özgür Erdogan (31. Boubacar Diallo), Hussein Aliu, Tolunay Turgut, Julian Krasniqi, Taylan Kaplan (31. Reda Krenbeh) - Trainer: Ramazan Karakus
SpVgg Steele II: Marvin Rosowski, Louis Smeilus
Tore: 0:1 (5.), 0:2 Louis Smeilus (8.), 0:3 Marvin Rosowski (30.+3), 0:4 Marvin Rosowski (52.), 0:5 (59.)
FC Stoppenberg – Essener SC Preußen II 1:0
FC Stoppenberg: Oliver Abs, Felix Wessiepe, Moritz Börner, Noah Künzel, Lasse Kanders, Ben Lange, Mike Hermes - Trainer: Marco Schulze
Essener SC Preußen II: Marvin-Joel Schossau, Lucas Bellingkrodt, Henning Stock, Nils Etscheid, Tim Rieken, Abdelmounim El Amrati, Abdelibah Taadou, Leon Steppich, Dylan Aljoscha Daniel Jona Günther, Hakim Mesbahi, Sören Körzel - Trainer: Bernd Rinsche - Trainer: Lukas Schröder
Tore: 1:0 Mike Hermes (45.)
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