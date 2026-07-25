 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Preußen Cup: Tag zwei mit den Gruppen B bis D live

Insgesamt 16 Teams in und um Essen streiten sich um die Krone im Preußen Cup. Verfolgt das Geschehen gerne live auf FuPa.

von Markus Becker · Heute, 12:29 Uhr · 0 Leser
Turnierauftakt für TuSEM Essen.
Turnierauftakt für TuSEM Essen. – Foto: Markus Becker

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Preußen-Cup
Frohnhausen
Fatihspor
TuSEM Essen
FC Welheim

Der erste Turniertag ist bereits in den Büchern. Titelverteidiger VfB Frohnhausen behielt dabei im Auftaktspiel gegen Gastgeber Essener SC Preußen die Oberhand. Daraufhin setzte die in die Kreisliga A aufgestiegene Zweitvertretung der SpVgg Steele sich klar und deutlich gegen den FC Welheim durch. Zum Abschluss gestaltete auch der FC Stoppenberg gegen den Essener SC Preußen II seine erste Partie erfolgreich. Am zweiten Turniertag

Gestern, 18:00 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
2
0
Abpfiff

VfB Frohnhausen – Essener SC Preußen 2:0
VfB Frohnhausen: Kerem-Ali Temur, Dasilva Mavinga Matondo, Daniel Kalala, Florian Usein, Kenson Götze, Issa Adnan Said, Prince Chigamezu Igbozuruike, Nassim Ahkim, Ruben Ampong, Mohammed Mustapha, Komlan Agbégniadan - Co-Trainer: Yassine Oulhaji-Temsamani - Trainer: Chamdin Said
Essener SC Preußen: Kevin Pascal Hansen, Serhat Durmus - Trainer: Dietmar Krause
Tore: 1:0 Prince Chigamezu Igbozuruike (44.), 2:0 Samir Laskowski (60.)

Gestern, 19:15 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele II
0
5
Abpfiff

FC Welheim – SpVgg Steele II 0:5
FC Welheim: Robin Zander, Ali Riza Karakus, Daniel Galonska, Abd-Manaf Tchazodi, Pascal Patrick Kaluza, Izzet Avci, Özgür Erdogan (31. Boubacar Diallo), Hussein Aliu, Tolunay Turgut, Julian Krasniqi, Taylan Kaplan (31. Reda Krenbeh) - Trainer: Ramazan Karakus
SpVgg Steele II: Marvin Rosowski, Louis Smeilus
Tore: 0:1 (5.), 0:2 Louis Smeilus (8.), 0:3 Marvin Rosowski (30.+3), 0:4 Marvin Rosowski (52.), 0:5 (59.)

Heute, 18:30 Uhr
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele II
18:30live

Gruppe B

Heute, 12:15 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
3
0
Abpfiff

Gruppe C

Heute, 13:30 Uhr
DJK SG Altenessen
DJK SG AltenessenDJK SG Alten
DJK Dellwig 1910
DJK Dellwig 1910DJK Dellwig
2
0

Heute, 14:45 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
14:45live

Gruppe D

Gestern, 20:30 Uhr
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen II
1
0
Abpfiff

FC Stoppenberg – Essener SC Preußen II 1:0
FC Stoppenberg: Oliver Abs, Felix Wessiepe, Moritz Börner, Noah Künzel, Lasse Kanders, Ben Lange, Mike Hermes - Trainer: Marco Schulze
Essener SC Preußen II: Marvin-Joel Schossau, Lucas Bellingkrodt, Henning Stock, Nils Etscheid, Tim Rieken, Abdelmounim El Amrati, Abdelibah Taadou, Leon Steppich, Dylan Aljoscha Daniel Jona Günther, Hakim Mesbahi, Sören Körzel - Trainer: Bernd Rinsche - Trainer: Lukas Schröder
Tore: 1:0 Mike Hermes (45.)

Heute, 17:15 Uhr
Firtinaspor Herne
Firtinaspor HerneFirtinaspor Herne
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
17:15live

Morgen, 18:30 Uhr
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV
Firtinaspor Herne
Firtinaspor HerneFirtinaspor Herne
18:30live

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