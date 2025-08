Preußen-Cup live: So laufen Spiel um Platz 3 und das Finale

Preußen-Cup - Finale: TuSEM Essen - VfB Frohnhausen

Heute, 16:00 Uhr TuSEM Essen 1926 TuSEM Essen VfB Frohnhausen Frohnhausen 16:00

So lief der Preußen-Cup 2025

Gruppe A

Fr., 18.07.25 18:00 Uhr Essener SC Preußen - TGD Essen-West 0:2

Fr., 18.07.25 19:15 Uhr SpVg Schonnebeck II - DJK Dellwig 1910 3:1



Gruppe B

Fr., 18.07.25 20:30 Uhr ESC Rellinghausen - Firtinaspor Herne 3:2

Sa., 19.07.25 12:15 Uhr DKSV Helene Essen - Essener SC Preußen II 5:5



Gruppe C

Sa., 19.07.25 13:30 Uhr TuSEM Essen 1926 - VfB Frohnhausen 1:1

Sa., 19.07.25 14:45 Uhr TuS Holsterhausen - SV Leithe 2:2



Gruppe D

Sa., 19.07.25 16:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - NK Croatia Essen 1:0

Sa., 19.07.25 17:15 Uhr Bader SV 91 - FC Welheim 0:2



Gruppe A

Sa., 19.07.25 18:30 Uhr Essener SC Preußen - SpVg Schonnebeck II 1:1

So., 20.07.25 12:15 Uhr TGD Essen-West - DJK Dellwig 1910 3:0



Gruppe B

So., 20.07.25 13:30 Uhr ESC Rellinghausen - DKSV Helene Essen 8:0

So., 20.07.25 14:45 Uhr Firtinaspor Herne - Essener SC Preußen II 6:1



Gruppe C

So., 20.07.25 16:00 Uhr TuSEM Essen 1926 - TuS Holsterhausen 1:0

So., 20.07.25 17:15 Uhr VfB Frohnhausen - SV Leithe 4:1



Gruppe D

So., 20.07.25 18:30 Uhr Fatihspor Essen 2001 - Bader SV 91 0:1

Fr., 25.07.25 18:00 Uhr NK Croatia Essen - FC Welheim 1:2



Gruppe A

Fr., 25.07.25 19:15 Uhr Essener SC Preußen - DJK Dellwig 1910 7:1

Fr., 25.07.25 20:30 Uhr TGD Essen-West - SpVg Schonnebeck II 2:3



Gruppe B

Sa., 26.07.25 12:15 Uhr ESC Rellinghausen - Essener SC Preußen II 13:0

Sa., 26.07.25 13:30 Uhr Firtinaspor Herne - DKSV Helene Essen 8:0



Gruppe C

Sa., 26.07.25 14:45 Uhr TuSEM Essen 1926 - SV Leithe 8:2

Sa., 26.07.25 16:00 Uhr VfB Frohnhausen - TuS Holsterhausen 1:2



Gruppe D

Sa., 26.07.25 17:15 Uhr Fatihspor Essen 2001 - FC Welheim 1:0

Sa., 26.07.25 18:30 Uhr NK Croatia Essen - Bader SV 91 1:3



Viertelfinale

So., 27.07.25 12:00 Uhr SpVg Schonnebeck II - Firtinaspor Herne 1:2

So., 27.07.25 14:00 Uhr ESC Rellinghausen - TGD Essen-West 6:5

So., 27.07.25 16:00 Uhr TuSEM Essen 1926 - Bader SV 91 2:1

So., 27.07.25 18:00 Uhr FC Welheim - VfB Frohnhausen 1:4



Halbfinale

Do., 31.07.25 18:00 Uhr Firtinaspor Herne - TuSEM Essen 1926 0:3

Do., 31.07.25 20:00 Uhr ESC Rellinghausen - VfB Frohnhausen 1:2



Spiel um Platz 3

So., 03.08.25 14:00 Uhr Firtinaspor Herne - ESC Rellinghausen



Finale

So., 03.08.25 16:00 Uhr TuSEM Essen 1926 - VfB Frohnhausen