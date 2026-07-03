 2026-07-03T10:03:46.518Z

Allgemeines

Preußen-Cup 2026 startet am 24. Juli

Seriensieger VfB Frohnhausen und Ausrichter ESC Preußen bestreiten am 24. Juli das Eröffnungsspiel.

von André Nückel · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Kann der VfB Frohnhausen wieder gewinnen?
Kann der VfB Frohnhausen wieder gewinnen? – Foto: Marcel Eichholz

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A1 Essen
Kreisliga A2 Essen
Kreisliga B1 Essen
Kreisliga B2 Essen
Kreisliga B3 Essen

Zwischen dem 24. Juli und dem 9. August findet der traditionsreiche Preußen-Cup des ESC Preußen Cup statt. FuPa zeigt euch den Spielplan - und an dieser Stelle findet ihr die Chronik des Turniers:

>>> Die Gewinner des Preußen-Cups

Die Vorschau des Ausrichters ESC Preußen lest ihr an dieser Stelle - HIER!

Gruppe A
Fr., 24.07.26 18:00 Uhr VfB Frohnhausen - Essener SC Preußen
Fr., 24.07.26 19:15 Uhr FC Welheim - SpVgg Steele II

Gruppe D
Fr., 24.07.26 20:30 Uhr FC Stoppenberg - Essener SC Preußen II

Gruppe B
Sa., 25.07.26 12:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - SV Leithe

Gruppe C
Sa., 25.07.26 13:30 Uhr DJK SG Altenessen - DJK Dellwig 1910
Sa., 25.07.26 14:45 Uhr Fatihspor Essen 2001 - DKSV Helene Essen

Gruppe D
Sa., 25.07.26 16:00 Uhr Bader SV 91 - Essener SC Preußen II
Sa., 25.07.26 17:15 Uhr Firtinaspor Herne - FC Stoppenberg

Gruppe A
Sa., 25.07.26 18:30 Uhr Essener SC Preußen - SpVgg Steele II
So., 26.07.26 12:15 Uhr FC Welheim - VfB Frohnhausen

Gruppe B
So., 26.07.26 13:30 Uhr SpVg Schonnebeck II - TuSEM Essen 1926
So., 26.07.26 14:45 Uhr SV Leithe - Atletico Essen

Gruppe C
So., 26.07.26 16:00 Uhr DJK SG Altenessen - Fatihspor Essen 2001
So., 26.07.26 17:15 Uhr DKSV Helene Essen - DJK Dellwig 1910

Gruppe D
So., 26.07.26 18:30 Uhr Bader SV 91 - Firtinaspor Herne

Gruppe B
Fr., 31.07.26 18:00 Uhr SpVg Schonnebeck II - Atletico Essen

Gruppe A
Fr., 31.07.26 19:15 Uhr SpVgg Steele II - VfB Frohnhausen
Fr., 31.07.26 20:30 Uhr Essener SC Preußen - FC Welheim

Gruppe B
Sa., 01.08.26 12:15 Uhr Atletico Essen - TuSEM Essen 1926
Sa., 01.08.26 13:30 Uhr SV Leithe - SpVg Schonnebeck II

Gruppe C
Sa., 01.08.26 14:45 Uhr DJK Dellwig 1910 - Fatihspor Essen 2001
Sa., 01.08.26 16:00 Uhr DKSV Helene Essen - DJK SG Altenessen

Gruppe D
Sa., 01.08.26 17:15 Uhr Essener SC Preußen II - Firtinaspor Herne
Sa., 01.08.26 18:30 Uhr FC Stoppenberg - Bader SV 91

Viertelfinale
So., 02.08.26 12:00 Uhr -
So., 02.08.26 14:00 Uhr -
So., 02.08.26 16:00 Uhr -
So., 02.08.26 18:00 Uhr -

Halbfinale
Do., 06.08.26 19:00 Uhr -
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr -

Spiel um Platz 3
So., 09.08.26 14:00 Uhr -

Finale
So., 09.08.26 16:00 Uhr -