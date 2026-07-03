Kann der VfB Frohnhausen wieder gewinnen? – Foto: Marcel Eichholz
Preußen-Cup 2026 startet am 24. Juli
Seriensieger VfB Frohnhausen und Ausrichter ESC Preußen bestreiten am 24. Juli das Eröffnungsspiel.
von André Nückel · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Gruppe A
Fr., 24.07.26 18:00 Uhr VfB Frohnhausen - Essener SC Preußen
Fr., 24.07.26 19:15 Uhr FC Welheim - SpVgg Steele II
Gruppe D
Fr., 24.07.26 20:30 Uhr FC Stoppenberg - Essener SC Preußen II
Gruppe B
Sa., 25.07.26 12:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - SV Leithe
Gruppe C
Sa., 25.07.26 13:30 Uhr DJK SG Altenessen - DJK Dellwig 1910
Sa., 25.07.26 14:45 Uhr Fatihspor Essen 2001 - DKSV Helene Essen
Gruppe D
Sa., 25.07.26 16:00 Uhr Bader SV 91 - Essener SC Preußen II
Sa., 25.07.26 17:15 Uhr Firtinaspor Herne - FC Stoppenberg
Gruppe A
Sa., 25.07.26 18:30 Uhr Essener SC Preußen - SpVgg Steele II
So., 26.07.26 12:15 Uhr FC Welheim - VfB Frohnhausen
Gruppe B
So., 26.07.26 13:30 Uhr SpVg Schonnebeck II - TuSEM Essen 1926
So., 26.07.26 14:45 Uhr SV Leithe - Atletico Essen
Gruppe C
So., 26.07.26 16:00 Uhr DJK SG Altenessen - Fatihspor Essen 2001
So., 26.07.26 17:15 Uhr DKSV Helene Essen - DJK Dellwig 1910
Gruppe D
So., 26.07.26 18:30 Uhr Bader SV 91 - Firtinaspor Herne
Gruppe B
Fr., 31.07.26 18:00 Uhr SpVg Schonnebeck II - Atletico Essen
Gruppe A
Fr., 31.07.26 19:15 Uhr SpVgg Steele II - VfB Frohnhausen
Fr., 31.07.26 20:30 Uhr Essener SC Preußen - FC Welheim
Gruppe B
Sa., 01.08.26 12:15 Uhr Atletico Essen - TuSEM Essen 1926
Sa., 01.08.26 13:30 Uhr SV Leithe - SpVg Schonnebeck II
Gruppe C
Sa., 01.08.26 14:45 Uhr DJK Dellwig 1910 - Fatihspor Essen 2001
Sa., 01.08.26 16:00 Uhr DKSV Helene Essen - DJK SG Altenessen
Gruppe D
Sa., 01.08.26 17:15 Uhr Essener SC Preußen II - Firtinaspor Herne
Sa., 01.08.26 18:30 Uhr FC Stoppenberg - Bader SV 91
Viertelfinale
So., 02.08.26 12:00 Uhr -
So., 02.08.26 14:00 Uhr -
So., 02.08.26 16:00 Uhr -
So., 02.08.26 18:00 Uhr -
Halbfinale
Do., 06.08.26 19:00 Uhr -
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr -
Spiel um Platz 3
So., 09.08.26 14:00 Uhr -
Finale
So., 09.08.26 16:00 Uhr -