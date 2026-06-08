Preußen Cup 2026

– Foto: Foto: Marcel Eichholz

Ab dem 24.07.2026 wird an der Seumannstraße wieder gemeinsam in die Vorbereitung gestartet und um ein stattliches Preisgeld gespielt. Das Turnier soll aber vor allem der Auftakt in die neue Saison und ein Treffen unter Freunden sein.

16 Mannschaften spielen in vier Gruppen. In der Gruppenphase und im Viertelfinale beträgt die Spielzeit 2 x 30 Minuten, und ab dem Halbfinale wird über die volle Distanz gespielt. Der Seriensieger VfB Frohnhausen ist natürlich ebenso am Start wie weitere spannende Mannschaften, die den „Cup“ sicherlich nicht einfach abschenken werden.

Der ESC blickt auf keine leichte Saison zurück, in der es nicht immer nur um sportliche Dinge ging. Ein Brand auf der Anlage, der Verlust wichtiger Vereinsmitglieder und weitere Veränderungen haben den Verein vor Herausforderungen gestellt, die aber allesamt gemeistert werden konnten. Den Verantwortlichen ist klar, dass das alles nicht ohne Hilfe möglich gewesen wäre:

„Vielen Dank an all die Menschen, die uns finanziell, mit ihrem persönlichen Einsatz oder auf andere Weise unterstützt haben. Das war für uns keineswegs selbstverständlich.

Selbstverständlich ist für uns jedoch, dass wir euch auch spüren lassen möchten, dass unser Verein wie eine Familie ist. Der diesjährige Preußen-Cup soll noch stärker im Zeichen der Verbundenheit stehen. Natürlich geht es wie immer um ein attraktives Preisgeld und einen wunderschönen Pokal, aber er soll auch der Moment sein, in dem man sich nach der Sommerpause wieder trifft und endlich wieder guten Fußball erleben kann.“

Bei allem sportlichen Ehrgeiz soll es also darum gehen, dass man nach der Sommerpause und den ersten Trainingseinheiten zusammenkommt, die neuen Mannschaften sieht und die Neuzugänge unter Wettkampfbedingungen unter die Lupe nehmen kann.

Für das leibliche Wohl und ein entsprechendes Rahmenprogramm wird natürlich gesorgt sein.

Somit können schöne Stunden an der Seumannstraße verbracht werden, es werden viele tolle Spiele zu sehen sein, ehe es am 06.08.2026 zum großen Finale kommt.

>> Zum Spielplan des diesjährigen Preußen Cups