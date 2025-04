– Foto: Matthias Wunderlich

Preußen Blankenfelde-Mahlow jubelt spät – 1. FC Frankfurt dominiert Brandenburgliga: Die Übersicht über die Partien des 23. Spieltags Verlinkte Inhalte Brandenburgliga FSV Union BSC Preußen Lübben 1.FC Frankf. + 12 weitere

Am heutigen Samstag wurde der 23. Spieltag der Brandenburgliga mit fünf Begegnungen fortgesetzt. Dabei setzten sich sowohl die Favoriten durch als auch Teams aus der unteren Tabellenhälfte, die wichtige Siege im Abstiegskampf feierten. Besonders deutlich fiel der Erfolg des 1. FC Frankfurt aus, während der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow in einem packenden Spiel einen Heimsieg der Saison feiern konnte.

Im Duell zeigte sich der MSV 1919 Neuruppin kaltschnäuzig. Vor 207 Zuschauern verlief die erste Halbzeit torlos. Dann schlug die Stunde von Julian-Elias Renner. Mit einem Doppelschlag binnen acht Minuten brachte er die Gäste in Führung: Zunächst traf Renner in der 56. Minute zum 1:0, ehe er in der 64. Minute nachlegte und das 2:0 erzielte. Die Entscheidung fiel in der 86. Minute, als Lennart Jäger auf 3:0 erhöhte. Der späte Anschlusstreffer durch Ceif Ben-Abdallah in der zweiten Minute der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik. ---

Tabellenführer Klosterfelde zeigte sich im Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten FSV Union Fürstenwalde in bestechender Form. Schon in der 16. Minute stellte Caner Özcin mit einem verwandelten Handelfmeter die Weichen auf Sieg. Nach der Pause erhöhte Özcin in der 59. Minute auf 2:0. Fürstenwalde gelang durch einen Foulelfmeter von Erik Steinmetz in der 84. Minute zwar der Anschlusstreffer, doch nur drei Minuten später stellte Georg Machut mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her. ---

Vor 95 Zuschauern erwischte Blankenfelde-Mahlow den besseren Start. Patrick Habler brachte die Gastgeber in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Brandenburger SC Süd 05 schlug noch vor der Pause zurück: Patrick Richter glich in der 43. Minute aus. Lange sah es nach einer Punkteteilung aus, ehe Benjamin Fabisch kurz vor Schluss zuschlug und in der 87. Minute den umjubelten Siegtreffer für die Hausherren erzielte. ---

Gegen den SV Germania 90 Schöneiche kassierte die TSG Einheit Bernau eine Heimniederlage. Leon Alfer brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung. Moritz Borchardt machte in der Nachspielzeit mit dem 2:0 endgültig alles klar. ---

Vor 137 Zuschauern festigte Petershagen/Eggersdorf seine Position als erster Verfolger von Tabellenführer Klosterfelde. Tim Bolte traf in der 24. Minute zur Führung. Nach der Pause konnte Lucas Ballnow für Lübben in der 53. Minute ausgleichen und kurzzeitig Hoffnung schöpfen. Doch Petershagen schlug in der Schlussphase eiskalt zu: Alpha Njie stellte in der 79. Minute auf 2:1, ehe Nico Klockzien in der 89. Minute für die endgültige Entscheidung sorgte. ---