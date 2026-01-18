Preussen besiegt Makkabi, Delay Sports schlägt Stern 1900 II Testspiel-Übersicht KW 3

Nachdem am vergangenen Wochenende geplante Testspiele witterungsbedingt ausgefallen sind, wagen wir in dieser Woche einen neuen Anlauf. Zumindest teilweise. Die meisten Partien in Berlin fallen aufgrund der verlängerten Generalabsage des BFV aus, doch einige Spiele sollen stattfinden. Der aktuelle Überblick:

Grün-Weiss Brieselang - Delay Sports II | 3:2

Birkenwerder BC - Frohnauer SC

Anstoß: 13:00 Uhr

Eintracht Braunschweig - VSG Altglienicke | 2:1

Tore: 1:0 Anas Bakhat (42.), 1:1 Patrick Wolfgang Kapp (56.), 2:1 Biyan Kizildemir (74. Eigentor)

Tennis Borussia Berlin - Füchse Berlin | 3:0

Eintracht Mahlsdorf - Ludwigsfelder FC | 3:0

Tore: 1:0 Willi Noack (5.), 2:0 Nils Wilko Stettin (7.), 3:0 Devis Meißner (81.)

Sparta Lichtenberg - SC Charlottenburg | 5:2

Tore: 0:1 Kai Hörschlein (7.), 1:1 Nikolas Meyer (11.), 2:1 Jeremy Gampe (20.), 2:2 (37.), 3:2 Florian Bäker (68.), 4:2 Kuba Liczbanski (71.), 5:2 Nikolas Meyer (77.)

Sonntag, 18.01.

SF Charlottenburg-Wilmersdorf II - Sport-Union Berlin

Anstoß: 10:30 Uhr

Polar Pinguin - Hansa 07 | 5:5

Tore: 0:1 Jannis Feldmeier (17.), 1:1 Finn Johan Will (26.), 1:2 Wenzel Voß (29.), 1:3 Wenzel Voß (33.), 2:3 Nelson Culubali (41.), 3:3 Finn Johan Will (54.), 4:3 Finn Johan Will (71.), 5:3 Karim Yehia (78.), 5:4 Jannis Feldmeier (84.), 5:5 Benoit Sauthier (86.)



Eintracht Mahlsdorf II - Germania Schöneiche

Anstoß: 11:00 Uhr

1. FC Schöneberg II - NFC Rot-Weiß II | 1:7

Tore: 0:1 Tufan Dipli (20.), 0:2 Daimen Wolf (35.), 1:3 Ahmet Duru (62.), 1:4 Tufan Dipli (74.), 1:5 Baptiste Sascha Busse (83.), 1:6 Ali Dogan (85.), 1:7 Ali Dogan (86.)

Stern 1900 - Stern Marienfelde | 2:1

GW Neukölln II - TSV Mariendorf II | 3:2

Tore: 1:0 Noah Schmitz (19.), 1:1 Luis-Jamal Herrlitz (24.), 2:1 Marco Pfannenschmidt (55.), 3:1 Marco Pfannenschmidt (60.), 3:2 Emirhan Özer (89.)

Eintracht Südring - Berlin Hilalspor II | 4:2

Tore: 1:0 Ugur Dursun (9.), 1:1 Kadir Alagöz (31.), 2:1 Ismail Cakmak (65.), 2:2 Ugur Dursun (66. Eigentor), 3:2 Ismail Cakmak (74.), 4:2 Taner Yilmaz (83.)

BFC Preussen - TUS Makkabi | 4:2

Tore: 1:0 Oliver Maric (17.), 2:0 Patrick Breitkreuz (27.), 3:0 Nikolas Frank (48.), 4:0 (59.), 4:1 Gabriel Can (60.), 4:2 Abdoul Karim Soumah (87.)

Tasmania Berlin - MKS Polonia Slubice | 1:2

Tore: 0:1 (23.), 0:2 (44.), 1:2 Ensar Bekdemir (76.)

Blau Weiß 90 - BFC Preussen U19 | 5:1

Tore: 1:0 Emre Rosin (10.), 2:0 Lionel Salla (33.), 3:0 Lionel Salla (39.), 3:1 (43.), 4:1 Niklas Struck (45.), 5:1 Emre Rosin (87.)

Fortuna Babelsberg II - GW Neukölln | 1:4

Tore: 0:1 Noah Schyschka (10.), 0:2 Noah Schyschka (28.), 0:3 Hamoud Mouhamad (66.), 1:3 Kevin Bo Grundmann (68.), 1:4 Hamoud Mouhamad (81.)

1. FC Schöneberg - Berliner TSC | 8:2

Tore: 1:0 Samer Abou Khalil (20.), 2:0 Burak Cabuk (35.), 3:0 (38.), 4:0 Daniel Müller (40.), 5:0 Nico Scholz (47.), 6:0 Nico Scholz (50.), 7:0 Atakan Gündogdu (72.), 8:0 Sean Franz (75.), 8:1 Luis Jäger (84.), 8:2 Paul Gänsch (88.)

Stern 1900 II - Delay Sports | 0:1

Tore: 0:1 Sidney Friede (24.)

FC Nordost - Fortuna Biesdorf III | 3:8

SC Union-Südost - BSV Dersim | 4:4

Tore: 0:1 Roni Cihan Görer (11.), 1:1 Heidar Berjaoui (38.), 1:2 Ahmet Emre Kartal (43.), 1:3 Khaled Himadi (48.), 2:3 Heidar Berjaoui (65.), 3:3 (70.), 3:4 Ege Doruk Sagin (77.), 4:4 (90.)

Grün-Weiss Ahrensfelde - Weißenseer FC | 5:1

Tore: 1:0 Robin Mannsfeld (25.), 2:0 Blenard Colaki (45.+1), 3:0 Pascal Eifler (78.), 4:0 Blenard Colaki (84.), 4:1 Justin Baier (86.), 5:1 Omidoullah Sarwari (90.+1)

SV Süden 09 - Stern Marienfelde II | 3:3

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

