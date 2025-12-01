Preußen-Aufholjagd ohne Happy End

Zu einfache Gegentreffer brachten aber dann doch die ärgerliche Niederlage im letzten Heimauftritt vor der Winterpause…
BERICHT von M. Fromm / Preußen Bad Langensalza
Ebenfalls am Aluminium landete Röseners' Kopfball nach einem Eckstoß in der zweiten Halbzeit, bei dem viele den Torschrei schon auf den Lippen hatten. Etwas kurios fielen dennoch zunächst der Anschluss und sogar der Ausgleich. Aliyev zirkelte eine Ecke auf das Tor zu und Jenas Schlussmann boxte sich das Spielgerät ziemlich ulkig ins eigene Netz, denn der Ball wäre vermutlich am langen Pfosten vorbeigegangen. Das 3:3 fiel wiederum nach einer Ecke, die SCHOTT nicht richtig geklärt bekam und stattdessen landete das Leder am Rücken von Aliyev. Von da sprang der Ball in Richtung Tor und neben dem Pfosten über die Linie, was den verdutzten Keeper nur noch zum Fluchen veranlasste. Das Kurstädter Team nahm die beiden Geschenke natürlich dankend an und wollte nun mehr. Einen scharfen Kopfball von Dolzer holte Jenas Schlussmann jedoch von der Linie. Trotzdem machten die Hausherren immer wieder die Räume eng und ließen den Saalestädtern kaum Luft zum Atmen. Mehrmals brannte es noch im Jenaer Strafraum, doch der vierte Treffer wollte den Preußen nicht gelingen. Stattdessen versuchten die Gäste nochmal ihr Glück in der Offensive und kamen tatsächlich zum Erfolg. Ein Diagonalball landete bei Joker Nieswandt, der einen Heber über Patzer ansetzte und damit das 3:4 markierte. Dies war natürlich absolut ärgerlich aus Gastgeber Sicht, denn in der zweiten Halbzeit spielte die schwarz-weiße Mannschaft den leidenschaftlicheren Fußball und hätte das Unentschieden durchaus verdient gehabt. Aber so ist nun mal Fußball und zu allem Überfluss traf Nieswandt in der Nachspielzeit noch ein weiteres Mal zum 3:5 und damit zur Entscheidung.
Fazit: Trotzdem sprachen die Preußen-Verantwortlichen ein Kompliment an die eigene Mannschaft aus, die dem Tabellenführer alles abverlangt hat. Dafür können die Preußen sich zwar nichts kaufen, nehmen den Schwung aber mit in das abschließende Auswärtsspiel beim SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen, welcher ebenfalls fünf Gegentreffer in Neustadt/Orla kassierte.