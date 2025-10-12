Prestigeträchtiges Derby mit familiären Duellen

Zwischen Grün-Weiß Mühlen und Blau-Weiß Lohne II steht am Sonntag (15 Uhr) ein Derby an, das sportlich wie emotional einiges zu bieten hat. Für viele Spieler beider Teams ist es ein besonderes Duell, denn zahlreiche Akteure aus Mühlen haben eine Vergangenheit in Lohne. Trainer Andreas Hinrichs betont die enge Verbindung: „Viele unserer Spieler haben eine Blau-Weiß-Lohne-Vergangenheit, sei es aus der Jugend oder direkt aus der zweiten Mannschaft. Da kennt man sich, da ist viel persönliche Geschichte drin.“

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Bruderduell zwischen Spielmacher Peter Sieve (Mühlen) und Torhüter Jakob Sieve (Lohne). Auch bei den Schlegel-Brüdern könnte es zu einem direkten Aufeinandertreffen kommen: Olli spielt für Mühlen, sein Bruder Alex steht in der A-Jugend Lohnes, kam aber zuletzt auch in der zweiten Herrenmannschaft zum Einsatz.

Nach den beiden jüngsten Niederlagen will Mühlen zurück in die Erfolgsspur. „Wenn wir oben dranbleiben wollen, müssen wir einen Dreier holen“, so Hinrichs. Derzeit liegt sein Team mit zwanzig Punkten auf Rang drei der Tabelle, hinter Papenburg und Schüttorf (jeweils 22 Punkte). Lohne II steht mit dreizehn Punkten im Mittelfeld, hat jedoch zuletzt dreimal in Folge verloren und braucht dringend ein Erfolgserlebnis.

Der Trainer erwartet ein intensives und zweikampfbetontes Spiel: „Beide Mannschaften wollen unbedingt gewinnen. Lohne wird sicher auch einige Spieler aus dem Oberliga-Kader dabeihaben. Das wird ein sehr umkämpftes, offenes Spiel, auf das sich die Zuschauer freuen können.“

Die Stimmung im Lager der Gastgeber ist positiv. Nach einer guten Trainingswoche blickt Hinrichs optimistisch auf das Derby: „Wir haben das Spiel gegen Nordhorn aufgearbeitet und sind guter Dinge. Ich glaube, da ist eine Menge drin.“

SV Grün-Weiß Mühlen musste zuletzt eine 2:3-Niederlage bei Vorwärts Nordhorn hinnehmen, trotz einer Aufholjagd durch Treffer von Jan Leiber und Benjamin Willenbrink. BW Lohne II verlor zeitgleich deutlich mit 0:3 gegen Spitzenreiter Blau-Weiß Papenburg.