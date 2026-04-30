"Prestigesträchtiges Derby" - Lohne II empfängt Mühlen

– Foto: Robert Gertzen

Für Grün-Weiß Mühlen steht das nächste Highlight an: das Derby gegen BW Lohne II. Die besondere Bedeutung der Partie ergibt sich aus den zahlreichen personellen Verbindungen beider Teams.

Trainer Andreas Hinrichs betont die enge Verzahnung: „Die Jungs kennen sich untereinander. Wir haben sehr viele Jungs mit Lohne-Vergangenheit.“ Zudem gebe es immer wieder Wechsel zwischen den Vereinen, „sodass da immer sehr viele Berührungspunkte sind“. Entsprechend sei die Motivation hoch: „Beide Mannschaften sind natürlich heiß auf das sehr prestigeträchtige Spiel."

Auch der Rahmen unterstreicht die Bedeutung: „Wir spielen auf dem Hauptplatz“, erklärt Hinrichs, was für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen soll. Der Verein hoffe „dass dann auch viele Zuschauer kommen“. „Rein sportlich gilt es für uns einfach darum, wieder in die Erfolgsspur zu kommen“, so Hinrichs. Nach der letzten Niederlage wolle man schnell reagieren: „Wir wollen natürlich mit einem Dreier weiter oben bleiben.“ Der Abstand nach ganz oben beträgt mittlerweile fünf Punkte, bei einer Partie mehr auf dem Konto seitens Mühlen.