Prestigeduell zum Auftakt: »Wer da eine Motivationsspritze braucht...«

Auftanken vor dem Startschuss: Der FC Coburg eröffnet gegen den Aufsteiger Sylvia Ebersdorf die Saison in der Landesliga Nordwest – Foto: Wolfgang Zink

Der Vorhang hebt sich für die Saison 2026/2027 – und das gleich mit einem echten Paukenschlag! Zum offiziellen Eröffnungsspiel am Mittwochabend bittet Aufsteiger SC Sylvia Ebersdorf den Bayernliga-Absteiger FC Coburg zum prestigeträchtigen Nachbarschaftsduell. Nur rund zehn Kilometer Luftlinie trennen die beiden Kontrahenten, die vor einer wahrscheinlich großen im Kampf um die ersten Punkte der noch jungfräulichen Saison alles in die Waagschale werfen werden.

Hinter dem Neuling aus Ebersdorf liegt eine Vorbereitung mit Höhen und Tiefen, die durch Urlaubsphasen geprägt war. Auf ein starkes 1:2 gegen den Bayernligisten Großbardorf folgte ein bitteres 0:4 bei der Generalprobe gegen Bayernhof. Trainer Jakob Engelmann hofft auf einen Hallo-Wach-Effekt zum richtigen Zeitpunkt und blickt voller Vorfreude auf das Flutlichtspiel: "Nichtsdestotrotz ist die Vorfreude auf das Spiel jetzt riesig, da du wahrscheinlich vor einer Riesenkulisse spielen darfst. Ich rechne jetzt persönlich schon mal mit über 1000 Zuschauern."

Die sportliche Brisanz ist durch die geographische Nähe enorm hoch. "Man kennt sich, man kennt sich sehr gut, zum Teil ist man sogar befreundet, denn wir haben viele Coburger oder Ex-Coburger in unseren Reihen", erklärt Engelmann. Gleich zwei Brüderpaare – die Gebrüder Biemann und die Oikonomides-Zwillinge – stehen sich gegenüber. Für den Coach ist die Marschroute klar: "Wer bei diesem Spiel eine Motivationsspritze von den Trainern braucht, hat sein Hobby dann wohl verfehlt. Unser Ziel ist es, da irgendwas Zählbares mitzunehmen und eben zu zeigen, dass wir auf Augenhöhe agieren können, auch wenn natürlich, wie schon gesagt, Coburg als Bayernliga-Absteiger sicherlich der Favorit sein wird."

Für den Aufsteiger aus Ebersdorf (in weiß) geht es beim Auftakt vorerst darum sich in der neuen Liga zurecht zu finden. – Foto: Mario Wiedel

Verjüngtes Coburg will trotz Umbruch dreifach punkten

Beim FC Coburg hat der bittere Gang aus der Bayernliga Spuren hinterlassen und einen personellen Einschnitt erzwungen. Der sportliche Leiter Lars Müller erklärt die Situation sachlich: "Nach dem Abstieg in die Bayernliga haben wir natürlich einen Umbruch im Team. Wir haben einige Spieler, die uns verlassen haben, junge Akteure hinzubekommen und natürlich aus dem eigenen Nachwuchs haben wir da einige Spieler mit nach oben genommen." Ein festes Tabellenziel gibt es aufgrund der Neuausrichtung vorerst nicht. Es gehe vielmehr darum, die Talente an den Männerbereich zu gewöhnen.

Mit der absolvierten Vorbereitung und dem Feinschliff aus dem Trainingslager sieht Müller die Mannschaft dennoch bestens gerüstet für das "Highlight-Spiel" zur Saisoneröffnung: "Aufsteiger gegen Absteiger, Prestigeduell. Ich denke, beide Mannschaften sind hoch motiviert. Es wird eine geile Kulisse sein, das Wetter wird passen. Die Marschroute ist klar, wir wollen natürlich in Ebersdorf drei Punkte mitnehmen. Das ist schon das Ziel." Bis auf den privat verhinderten Jonny Baur steht den Vestestädtern der komplette Kader zur Verfügung.

Es ist also angerichtet für einen spektakulären Auftakt in der Landesliga Nordwest!



Die weiteren Partien des 1. Spieltags:

So., 19.07.2026, 15:00 Uhr TSV Mönchröden Mönchröden DJK Hain DJK Hain 15:00 PUSH

So., 19.07.2026, 17:00 Uhr TSV Eisingen Eisingen TSV Aubstadt Aubstadt II 17:00 PUSH

Mi., 22.07.2026, 18:30 Uhr SV Alemannia Haibach Haibach TuS Röllbach TuS Röllbach 18:30 PUSH