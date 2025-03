„Prestigeduell“ gegen SEF: ASV Dachau will Verfolger auf Abstand halten

Als die Bezirksliga Nord vor vier Wochen aus der Winterpause startete, trennten den ASV Dachau und den SE Freising nur zwei Punkte. Nach vier Spielen liegt der ASV mittlerweile mit sieben Zählern Vorsprung vorn. Gewinnt der ASV das direkte Duell am heutigen Freitag (19.30 Uhr) in Freising, hat er einen Gegner im Kampf um die Aufstiegsplätze erst einmal abgeschüttelt. Trainer Matthias Koston rechnet daher mit viel Widerstand: „Für Freising ist es die letzte Chance, noch einmal oben anzugreifen. Wir wollen sie nicht mehr herankommen lassen.”

Die Eintracht kommt in den letzten Wochen nicht richtig voran. Nach der Niederlage gegen Spitzenreiter Neuperlach (0:2) holte das Team nur fünf Punkte aus den Spielen gegen Attaching (2:0), Kammerberg (0:0) und Gerolfing (0:0), allesamt Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Besonders in der Offensive mangelte es an Ideen, was durch die lange Ausfallliste im Sturm noch verstärkt wurde. So stand in den letzten Wochen kein gelernter Stürmer im Kader.

Freisinger Königstransfer kein Teil des SEF-Kaders mehr