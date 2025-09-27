Prestige und Emotionen: VfB Hilden im Lokalderby

Von solchen Szenarien will im Verein momentan noch niemand sprechen, schließlich ist die Saison ja gerade einmal sechs Spieltage alt. Doch die Abstiegszone ist zugleich lediglich einen Punkt entfernt. Auffällig ist dabei, dass die Hildener vor allem gegen die Teams der aktuellen Top-Vier Schwierigkeiten haben, ihr Spiel durchzuziehen. Angefangen mit dem Auftaktduell gegen Ratingen 04/19, als die Gäste in einer torreichen Partie ihre Negativserie gegen den Lokalrivalen beendeten – und inzwischen an der Tabellenspitze stehen. Das Heimspiel gegen den Vierten SpVg Schonnebeck (3.) ging ebenfalls verloren, und letztlich zog das Schneider-Team auch beim Aufsteiger und jetzigen Tabellenzweiten VfL Jüchen-Garzweiler den Kürzeren. Die Hildener Verantwortlichen haken diese Problematik bislang gerne unter dem Thema „personeller Umbruch“ ab, versuchen aber unter anderem mit der zeitweiligen Rückkehr von Len Heinson (29) der Abteilung „Jugend forscht“ etwas mehr Erfahrung an die Seite zu stellen. Positiv auswirken sollte sich auch, dass Kapitän Fabian zur Linden nach längerem Urlaub wieder im Kader steht – und natürlich auch in der Startformation.

Ein Testspiel unter der Woche gegen den Oberliga-Rivalen FC Büderich, zurzeit als Drittletzter notiert, brachte dem Trainer-Team außerdem ungeachtet des klaren 4:1-Sieges wichtige Erkenntnisse. „Wir wollten uns ein Bild machen. Die Jungs, die bislang weniger Einsatzzeit hatten, und auch Len Heinson brauchen Spielpraxis“, erklärt Tim Schneider. Im Kader standen auch vier Akteure aus der Landesliga-Reserve. „Man hat schon gemerkt, dass sie im Coaching sehr gut unterwegs sein können, wenn sie sich trauen, Kommandos zu geben. Definitiv können sie das. Da war eine gute Energie im Spiel. Wir sind 90 Minuten angelaufen, obwohl nur drei Leute auf der Bank saßen“, berichtet der Trainer erfreut. Der Erfolg hätte sogar noch deutlicher ausfallen können, denn die Hildener vergaben sogar noch einen Elfmeter. „Trotz der durchgewürfelten Truppe war der Sieg auch in der Höhe verdient. Jetzt müssen die Jungs diese Leistung konservieren und sich weiter trauen“, bilanzierte Schneider.

Prestigeduell gegen Baumberg

Der VfB 03-Coach attestiert eine gute Stimmung im Team. „Ob letztlich die Qualität auch im Training für eine wichtige Rolle reicht, ist eine andere Geschichte“, relativiert er jedoch die frischen Eindrücke, betont aber auch: „Wir wissen, wo wir sind, wir wissen um unsere Stärken und die Aufgabe, junge Spieler weiter zu entwickeln – das ist die Zukunft des VfB 03. Das wird kein Selbstläufer wie in den erfolgreichen Jahren. Wir setzen auf die jungen Spieler, wollen sie nicht verlieren.“

Am Sonntag (15.30 Uhr) wartet auf die Hildener allerdings wieder ein Gegner ganz anderen Kalibers. Die Duelle gegen die Sportfreunde Baumberg sind eine Prestigeangelegenheit mit familiärem Charakter. Für den sorgt Salah El Halimi, der in jungen Jahren selbst für den VfB 03 kickte, aber auch beim Lokalrivalen SV Nord unterwegs war. Man kennt sich also. Gerade das macht den Reiz dieser Partie aus, und weil das Wetter offenbar mitspielt, dürften doch eine Menge Zuschauer den Kunstrasen säumen. Das Ziel beider Mannschaften ist ein Sieg – was denn sonst? In der vergangenen Saison entschieden die Hildener beide Partien für sich, doch Tim Schneider warnt: „Die Baumberger haben immer eine gute Mannschaft. Sie setzen junge Spieler ein und fördern sie, allerdings sind zwei wohl verletzt. Die Duelle gegen die Sportfreunde sind immer knapp und emotional.“ Und dann fügt der VfB-Chefcoach hinzu: „Es macht immer Spaß, solche Derbys zu gewinnen.“ Bei diesem Unterfangen kann er auf einen vollen Kader bauen. Auch Luis Ortmann steht nach Schulteroperation und langer Reha wieder im Kader.