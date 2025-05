Prestele übernimmt beim SVO Germaringen

Während Prestele aus dem Nachwuchs- in den Herrenbereich wechselt, geht der bisherige SVO-Coach Otto Lacerda Ullmann den umgekehrten Weg. Lacerda Ullmann übernimmt künftig die A-Junioren des 1. FC Sonthofen - und hinterlässt in Germaringen durchaus Spuren. Als der 32-Jährige im Mai 2024 beim SVO vom Reserve- zum Chefcoach aufstieg, drohte der Bezirksliga-Abstieg. Im Schlussspurt gewannen die Germaringer alle drei Spiele und blieben in der Liga. Auch in der abgelaufenen Saison lief es für den SVO gut und die Ostallgäuer sicherten frühzeitig den Klassenerhalt.

Thomas Prestele war zuletzt vier Jahre im Memminger Nachwuchs tätig, leitete dort zwei Jahre das BFV-Nachwuchsleistzungszentrum und betont, dass er richtig Bock auf neue Aufgabe habe. Die bereits am 9. Juni beginnt, denn da erwartet er seine Schützlinge zum ersten Training der neuen Saison.