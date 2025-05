Pressemitteilung / Vertrag für U19-Torwart LENNART

Eigengewächs Lennart Barth erhält einen Vertrag beim FCO

Er stammt aus dem eigenen Nachwuchs und kann auch noch in der kommenden Saison

in unserer A-Jugend (U19) spielen. Der FC Oberlausitz Neugersdorf hat Lennart unter Vertrag genommen, um auch in Zukunft weiterhin auf unseren gut ausgebildeten Nachwuchs zu setzen. Der Verein freut sich auf die weitere Zusammenarbeit. Lennart, wir können es kaum erwarten, die nächste Saison mit dir zu erleben!