Pressemitteilung / Vertrag für U19-Spieler MAGNUS

Magnus ist wie sein Bruder Niklas ein "waschechter" Neugersdorfer Junge und spielt bereits seit der G-Jugend in Neugersdorf. Er war in der B-Jugend Kapitän der Mannschaft und auch bei den A-Junioren spielte er eine sehr wichtige Rolle. Er wird bereits ab der neuen Saison in den Männerbereich herangeführt, kann aber noch im kommenden Jahr in unserer A-Jugend (U19) spielen. Der FC Oberlausitz Neugersdorf hat Magnus unter Vertrag genommen, um auch in Zukunft weiterhin auf unseren gut ausgebildeten Nachwuchs zu setzen. Der Verein freut sich auf die weitere Zusammenarbeit. Magnus, wir können es kaum erwarten, die nächste Saison mit dir zu erleben!