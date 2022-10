Pressemitteilung des Fußballbezirks Schwarzwald Kurzschulungen beim SV Horgen und FC Weigheim

Pressebericht zur Kurzschulung vom 23.09.2023 beim SV Horgen

Sportverletzungen und Prävention war bei einer vom Fußballbezirk Schwarzwald angebotene Kurzschulung des WFV. Im Sportheim des SV Horgen konnte Schulungsleiter Georg Müller (Dunningen) 19 interessierte Teilnehmer begrüßen, leider gab es sechs kurzfristige Abmeldungen, die nicht neu vergeben werden konnten. Sehr erfreut zeigte sich Georg Müller, dass die Referentin Corinna Bäuerle (Dipl. Trainerin und Sportphysiotherapeutin) aus Backnang den Weg nach Horgen fand. Dieses neue Schulungsprogramm, das seit einiger Zeit schon geplant war, konnte nun dank des Schulungsleiters im Bezirk angeboten werden. Alle waren sehr gespannt, wie diese Schulung aussieht und wie der Inhalt dargeboten wird. Ja, Sportverletzungen stehen immer mehr im Focus, zum einen wie behandle ich eine aufgetretene Verletzung aber besser noch wie beuge ich Verletzungen vor. Daher stieg die Referentin gezielt auf die Vorbereitung für den Wettkampf, Training und Spiel ein. Warm-Up und Cool-down sowie die Ernährung und die generelle Gesundheit standen hier zum Thema. Muskuläre Verletzungen, Kapselband und Sprunggelenk waren anschließend intensiv Thema hinsichtlich ihrer Physiologie, Auftreten und Behandlung. Die Zeit reichte bei anregenden Diskussionen und Fragen nicht aus, die Praxiseinheit musstedaher entfallen – wird aber nachgeholt. Schulungsleiter und Referentin sind daher schon an der Planung für weitere Kurzschulungen zu dem umfangreichen Thema.

Pressebericht zur Kurzschulung vom 28.09.2023 beim FC Weigheim

„Die Technik und Taktik des 1 gegen 1 im Angriffsspiel!“

Zur dezentralen Kurzschulung trafen sich 18 interessierte Teilnehmer*in auf dem Sportgelände in Weigheim. „Spiel den Ball!“ Diese Anweisung verfolgt einen auf allen Fußballplätzen; vor allem im Kinder- und Jugendtraining werden die Kids auf Passen getrimmt. Wenn sich ein jemand "verdribbelt", ist das ungleich schlimmer als ein verunglückter Pass. Dabei sind Dribblings die oft entscheidenden und mitreißenden Momente im Spiel. Und genau hier setzte die Schulung der Referenten des WFV-Trainerlehrstabs Christoph Schmidt (Reutlingen) und Dietmar Anders Donaueschingen) in Theorie und Praxis an. Für den Praxisteil stellte die SGM Weigheim ihre C-Junioren zur Verfügung, diese konnten den Anweisungen der sich abwechselnden Referenten gut folgen und zeigten den aufmerksam zuschauenden Teilnehmern in der Umsetzung, worauf es ankommt. Diese hatten wiederum viel Spaß und wurden mit viel Applaus am Ende verabschiedet. Der zweite Teil der Kurzschulung fand dann im Schulungsraum des FC Weigheim statt. Hier wurde nun die auf dem Platz demonstrierte Übungseinheiten detailliert erklärt und anschließend darüber diskutiert. Ziel des theoretischen Teils war es, Wege aufgezeigt, wie das 1-gegen-1 Verhalten bei eigenem Ballbesitz trainiert werden kann, um es im Spiel effizient einsetzen zu können. Besonderer Fokus wird dabei auf die Wahrnehmung von Gegnerbewegung/-position und Raumsituation und das Entscheidungshandeln gelegt. Das Thema ist dabei altersunabhängig und richtetsich auch an die Trainer*innen der Erwachsenen Teams, die ihren Spieler*innen Trainingsformen an die Hand geben, die Freude am Dribbling und Torabschluss verbinden.