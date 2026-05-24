Pressemitteilung des BSV Hürtürkel zur Insolvenz-Thematik

Es ist unstrittig, dass sich die aktuelle Vereinsführung bedauerlicherweise mit Altlasten des Vereins aus vorherigen Geschäftszeiten seit dem Jahr 2015 intensiv auseinandersetzen muss. Für alle an der Thematik beteiligten Personen des Vereins ist dies zweifellos eine unangenehme und missliche Herausforderung, der man sich jedoch pflichtbewusst stellt und die mit dem gebotenen Engagement intensiv bearbeitet wird, obgleich ihre Ursache mutmaßlich durch andere Akteure herbeigeführt wurde.

Der BSV Hürtürkel möchte sich mit dieser Stellungnahme öffentlich zur aktuellen Berichterstattung und Sachlage positionieren und durch Transparenz für Klarheit sorgen.

Die derzeitige Ausgangslage muss rein fachlich, sachlich und juristisch betrachtet werden. Jedwede emotionale Interpretation und Hinzudichtung von Meinungen Dritter sind weder geeignet noch in irgendeiner Form sachdienlich.

Es ist de facto korrekt, dass durch das Amtsgericht Charlottenburg infolge der Altlasten ein Eröffnungsverfahren eingeleitet und konsequenterweise ein Insolvenzverwalter eingesetzt wurde. Dieses unter dem Aktenzeichen „3617 IN 11813/25“ geführte und anhängige Verfahren ist derzeit noch nicht abgeschlossen.

Nach Ansicht des Vereins und der mit der Sache vertrauten Steuerberaterkanzlei ist die ursprüngliche Hauptforderung der Altlast mittlerweile beglichen, wodurch der Eröffnungsgrund für das Eröffnungsverfahren weggefallen ist und das Verfahren wegen Wegfalls des Eröffnungsgrunds eingestellt werden müsste.

Hierzu steht der Verein mit allen einzubeziehenden sowie notwendigen Personen und Institutionen im regen Austausch.

Hamit Örs, der 1. Vorsitzende des Vereins, äußert sich zu der Situation wie folgt:

„Es ist festzuhalten und klarzustellen, dass Stand heute weder ein Insolvenzverfahren eröffnet noch ein rechtskräftiger Beschluss erlassen wurde. Der Fußballverband ist über die unglückliche Lage informiert, und der Spielbetrieb wird selbstverständlich regelkonform weiter betrieben. Ferner wird unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass mit dem notwendigen Tatendrang darauf hingearbeitet wird, die Angelegenheit zeitnah erfolgreich abzuschließen.“

Der sportliche Leiter René Ronneberger ergänzt:

„Alle wären gut beraten, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und sich weniger mit Spekulationen zu befassen. Die Dinge abseits des Platzes werden mit voller Entschlossenheit und dem gebotenen Ernst bearbeitet, mit dem Ziel, hier zeitnah einen Haken dahinter machen zu können. Gemeinsam mit der Vereinsführung werden wir hierzu alles geben, genauso wie der Trainer und die Mannschaft alles auf dem Platz geben. Von daher planen wir unter der Voraussetzung des sportlichen Klassenerhalts auch voll und ganz für die neue Landesliga-Saison.“

Berlin, 21.05.2026



BSV Hürtürkel e.V.



