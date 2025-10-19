Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Pressekonferenz nach dem Krimi gegen Halle – Koch lobt Moral des Teams
In der Pressekonferenz nach dem 3:3 gegen den VfL Halle 96 sprach VfB-Trainer Robert Koch von einer starken Moral seines Teams, das sich nach 0:3-Rückstand eindrucksvoll zurückkämpfte. Halles Coach Luca Shubitidze sah sein Team in der ersten Halbzeit klar besser, räumte aber ein, dass Krieschow nach dem Wechsel „von Anfang an enorm Druck gemacht“ habe. Angesichts des Spielverlaufs könne man „mit dem Punkt am Ende zufrieden sein“.