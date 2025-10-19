Pressekonferenz nach dem Krimi gegen Halle – Koch lobt Moral des Teams

In der Pressekonferenz nach dem 3:3 gegen den VfL Halle 96 sprach VfB-Trainer Robert Koch von einer starken Moral seines Teams, das sich nach 0:3-Rückstand eindrucksvoll zurückkämpfte.

Halles Coach Luca Shubitidze sah sein Team in der ersten Halbzeit klar besser, räumte aber ein, dass Krieschow nach dem Wechsel „von Anfang an enorm Druck gemacht“ habe. Angesichts des Spielverlaufs könne man „mit dem Punkt am Ende zufrieden sein“.

👉 Der ausführliche Spielbericht folgt in Kürze!