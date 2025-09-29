Pressebericht: Andreas Prohn wird Trainer der SV Halstenbek-Rellingen

Nach Informationen von Sportnord.de hat die SV Halstenbek-Rellingen im Abstiegskampf der Oberliga Hamburg Andreas Prohn als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 58-Jährige tritt die Nachfolge von Heiko Barthel an, der Mitte September ausgeschieden war. Interimscoach Dominik Lange hatte die Mannschaft zuletzt betreut. Prohn soll am heutigen Montagabend erstmals das Training am Lütten Hall leiten, sein Pflichtspieldebüt folgt am Freitag gegen den FC Süderelbe.



Der 58-Jährige bringt reichlich Erfahrung aus dem Hamburger Amateurfußball mit: Über viele Jahre war er als Jugend- und Co-Trainer bei Altona 93 und Eintracht Norderstedt tätig, zuletzt fungierte er bis Juni dieses Jahres als Co-Trainer beim Regionalligisten Eintracht Norderstedt. Prohn gilt als akribischer Arbeiter mit einem klaren taktischen Konzept, der für seine ruhige, aber konsequente Art an der Seitenlinie bekannt ist.



