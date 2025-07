Pressath: Konstanz statt Zittern lautet die Devise

Gleich im ersten Spiel des neuen Kalenderjahres setzte es eine deutliche und schmerzhafte 1:6-Derbyniederlage gegen den FC Dießfurt, ein erster großer Dämpfer. Nach einer weiteren Heimniederlage gegen Ebnath kamen die Berft-Männer in einer engen und unglaublich ausgeglichenen Liga den Abstiegsrängen immer näher. Dass es in der Endabrechnung dennoch für einen guten Platz sechs - allerdings mit nur sieben Punkten Abstand zur gefährdeten Zone - reichte, war unter anderem dem 2:1-Coup beim Aufstiegsaspiranten SV Neusorg zu verdanken. „Zum Glück haben wir unsere Punkte vor der Winterpause geholt“, fasste Trainer Markus Berft die Spielzeit mit viel Licht, aber auch Schatten zusammen. „Ansonsten wäre es noch einmal ungewollt spannend geworden.“



Dass man sich bei den Schwarz-Blauen eine wesentlich ruhigere neue Saison 2025/26 wünscht – man ist weiterhin in der gewohnten Umgebung der Kreisklasse West am Start – ist allzu verständlich, wohlwissend, dass dies nicht einfach werden wird. Mit Matthias Braun musste der TSV einen Leistungsträger ziehen lassen, er sucht beim Kreisligaaufsteiger SpVgg Trabitz eine neue Herausforderung. Mit Paulo Seuz, einem 23-jährigen Neuzugang vom SV Mitterteich, hofft man, einen adäquaten Ersatz gefunden zu haben. Chefanweiser Berft setzt auf ihn: „Ich vertraue Paulo voll und hoffe, dass er unsere Abwehr stabilisiert.“ Seuz, der in der Vorsaison kein Kreisliga-Spiel absolvierte, wird jedoch etwas Eingewöhnungszeit brauchen und die wird er laut dem Trainer auch bekommen.



Aktuell ist wie überall die Vorbereitung auf den Start Ende Juli in vollem Gange. Nach dem Trainingsauftakt im Juni folgte gleich ein erster Härtetest gegen die Kreisligareserve aus Kirchenlaibach, von der man sich nach 90 Minuten 2:2-Unentschieden trennte. Es folgte das schon zur Tradition gewordenen Trainingslager in eigenen Gefilden zuhause in Pressath. Neben intensiven, schweißtreibenden Einheiten kamen wie gewohnt auch teamgeistfördernde Massnahmen und auch die Geselligkeit nicht zu kurz: So wurde gegrillt, gemeinsam das Schwimbad besucht und auch gefeiert. Ein Testspiel gegen die ambitionierte SG Waidhaus/Pfrentsch/Neukirchen aus der A-Klasse Ost rundete schließlich das Wochenende ab, das Endergebnis von 2:3 wurde von Markus Berft angesichts der hohen Belastungen im Trainingslager nicht zu hoch zu bewertet. „Mir war wichtig, bestimmte Spielsituationen zu trainieren und die Motivation bei hohen Temperaturen hochzuhalten“, so der Pressather Übungsleiter.



Die Ziele sind nach einer Spielzeit mit Höhen und Tiefen klar: „Wir wollen in der neuen Saison schnell Punkte sammeln, um gar nicht erst in den Abstiegskampf zu geraten“, erklärt Berft. Erneut peilt man einen einstelligen Tabellenplatz an, auch wenn das sicherlich wieder große Anstrengungen erfordert. Auf die Frage, welche Mannschaften für den TSV-Trainer zum Kreis der Top-Favoriten gehören, legt er sich auf die Nachbarn aus Dießfurt und Kemnath fest. Doch ein wenig überraschend schätzt Berft den letztjährigen Relegationsteilnehmer SV Neusorg in der kommenden Saison nicht so stark ein: „Die lange Relegation hat sicherlich Spuren hinterlassen“, begründet er seine Ansicht.



Der Startschuss in die Spielzeit 2025/26 fällt für den TSV Pressath am 27. Juli im heimischen Sportzentrum, wenn man mit dem SV Immenreuth die Klingen kreuzt. Selbstverständlich ist das Ziel, anders als im letzten Jahr erfolgreich zu starten. Auf das in beiden Lagern so heiß erwartete Derby gegen den FC Dießfurt dürfen sich die Fans am 7. September in Pressath freuen. Die Ergebnisse der letzten Saison – der TSV zerlegte den FC zuhause mit 7:1, um selbst im Rückspiel mit 1:6 unterzugehen – lassen wieder auf ein großes Spektakel mit mächtig Brisanz hoffen.