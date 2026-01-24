Premnitz setzt sich durch: IET-Cup wird zum Torfestival

Der 7. IET-Cup in der Sporthalle Seecampus von Schwarzheide hat am heutigen Samstag eindrucksvoll bewiesen, warum dieses Turnier zu den festen Größen im regionalen Hallenfußball gehört. Fünf Mannschaften, ein kompletter Rundenturniermodus und zehn Minuten Spielzeit pro Partie sorgten für einen Nachmittag ohne Leerlauf. Tore fielen im Minutentakt, Tabellenkonstellationen wechselten mehrfach – und am Ende setzte sich der TSV Chemie Premnitz durch. Mit 14 Punkten, 19:7 Toren und dem besten Torschützen des Turniers holte sich Premnitz den Turniersieg.

Ein Turnier mit klarer Struktur Der 7. IET-Cup wurde in einer gemeinsamen Gruppe ausgetragen. Jede Mannschaft traf mehrfach auf jeden Gegner, sodass insgesamt 20 Spiele absolviert wurden. Dieser Modus verlangt Konstanz über viele kurze Partien hinweg. Zehn Minuten Spielzeit lassen kaum Raum für Fehler, jede Unachtsamkeit schlägt sofort auf die Tabelle durch. Genau diese Mischung aus Tempo, Direktheit und Wiederholungsduellen prägte den gesamten Turnierverlauf.

Das Teilnehmerfeld im Überblick

Am Start waren der TSV Chemie Premnitz, der SV Askania Schipkau, Gastgeber BSG Chemie Schwarzheide, der FSV Rot-Weiß Luckau und die TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau. Die Konstellation vereinte unterschiedliche Spielstile: strukturierter Aufbau, körperliche Präsenz und schnelle Umschaltmomente trafen in der Halle unmittelbar aufeinander. Schon in den ersten Begegnungen zeigte sich, dass kein Team kampflos Punkte abgeben würde.

Premnitz findet früh seinen Rhythmus

Der TSV Chemie Premnitz startete mit einem 0:1 gegen den SV Askania Schipkau, zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt. Es folgten ein 1:1 gegen den FSV Rot-Weiß Luckau, ein 0:0 gegen die BSG Chemie Schwarzheide und mehrere deutliche Siege, darunter ein 4:1 und ein 7:0 gegen die TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau. Besonders in der zweiten Turnierhälfte steigerte sich Premnitz sichtbar und sammelte entscheidende Punkte im direkten Vergleich.

Askania und Schwarzheide lange auf Augenhöhe

Der SV Askania Schipkau und die BSG Chemie Schwarzheide lieferten sich ein enges Rennen um die Spitzenplätze. Askania kam auf 13 Punkte und 14:12 Tore, Schwarzheide ebenfalls auf 13 Punkte bei ausgeglichenem Torverhältnis. Mehrere direkte Duelle zwischen diesen Teams verliefen intensiv und richtungsweisend. Beide Mannschaften zeigten Phasen großer Dominanz, konnten die Konstanz von Premnitz jedoch nicht ganz halten.

Luckau und Kostebrau im ständigen Wettkampf

Der FSV Rot-Weiß Luckau präsentierte sich offensivfreudig, blieb mit 13:14 Toren aber defensiv anfällig und landete am Ende bei neun Punkten. Die TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau musste sich mit sieben Punkten und 7:20 Toren begnügen, hielt jedoch in mehreren Partien gut dagegen und sammelte wichtige Erfahrungen im hohen Turniertempo.

Ein Turnier voller Tore und Wendungen

Insgesamt fielen 63 Tore in 20 Spielen – ein Beleg für die offensive Ausrichtung vieler Teams. Kaum eine Partie blieb ohne Treffer, mehrere Begegnungen kippten in den letzten Minuten. Gerade die wiederholten Aufeinandertreffen schärften die taktische Anpassung und erhöhten die emotionale Intensität von Spiel zu Spiel.

Sebastian Schulz als prägende Figur

Mit acht Treffern stellte der TSV Chemie Premnitz auch den besten Torschützen des Turniers. Sebastian Schulz war in nahezu jeder Partie präsent, nutzte Räume konsequent und wurde zum entscheidenden Faktor im Titelrennen. Seine Treffer trugen maßgeblich dazu bei, dass Premnitz in den entscheidenden Momenten die Oberhand behielt.