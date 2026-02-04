Premium-Partner für den VfB Germania Halberstadt

– Foto: Michelle Luka

Der VfB Germania Halberstadt und die Harzsparkasse haben sich darauf verständigt, ihre langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht nur fortzusetzen, sondern gezielt weiter auszubauen. Damit bekräftigen zwei fest in der Region verwurzelte Partner – ein führendes regionales Kreditinstitut und ein ambitionierter Fußballverein – ihren gemeinsamen Weg und setzen ein starkes Zeichen für nachhaltiges Engagement in der Region.

Die Harzsparkasse wird mit Beginn des Jahres 2026 Premiumpartner der Germania und plant ein längerfristiges Engagement.

Der VfB Germania Halberstadt bedankt sich ausdrücklich für das erneut entgegengebrachte und ausgeweitete Vertrauen der Harzsparkasse. Die Partnerschaft steht für Verlässlichkeit, gemeinsame Werte und ein klares Bekenntnis zu regionaler Verantwortung, nachhaltiger Entwicklung und Verbundenheit zur Region. Der Ausbau der Zusammenarbeit unterstreicht den gemeinsamen Anspruch, langfristig Mehrwerte zu schaffen – sportlich, wirtschaftlich und gesellschaftlich.

Im weiteren Verlauf der aktuellen Saison wird die Harzsparkasse ihre Präsenz beim VfB Germania Halberstadt deutlich intensivieren und den Verein noch stärker begleiten und unterstützen. Die Sparkasse wird weiterer Ärmelsponsor und der VIP-Bereich im Friedensstadion wird zur Harzsparkasse-Lounge. Dabei geht das Engagement bewusst über klassische Sponsoring Maßnahmen hinaus. Gemeinsam werden zusätzliche Impulse gesetzt, um bestehende Strukturen weiterzuentwickeln, neue Projekte anzustoßen und die sportlichen wie organisatorischen Ziele des Vereins konsequent voranzubringen.

Die ausgebaute Partnerschaft umfasst neben dem Oberligateam auch den Gesamtverein. Der VfB Germania Halberstadt verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz, der sportlichen Erfolg, wirtschaftliche Stabilität und gesellschaftliche Verantwortung eng miteinander verbindet.

Wir freuen uns auf die weitere Vertiefung dieser starken regionalen Partnerschaft und auf die gemeinsamen Schritte, die wir künftig gehen werden.