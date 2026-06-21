Premierensieg für Franke: RSV Eintracht schlägt BFC Preussen

Die Freude und der Stolz waren nach dem Abpfiff im Lager des Aufsteigers spürbar. Das erste Spiel unter dem neuen Trainer Thomas Franke brachte direkt ein positives Ergebnis und markierte den Auftakt für die Vorbereitung auf die neue Spielklasse. Vor 69 Zuschauern endete die erste Begegnung mit einem knappen, aber bedeutenden Erfolg. Das Endergebnis von 1:0 spiegelte den gelungenen Einstand wider, mit dem sich die Mannschaft in diesem ersten Test auf dem Platz präsentierte.

Ein Eigengewächs entscheidet das Prestigeduell

Der entscheidende Moment des Nachmittags gehörte einem Akteur, der die Zukunft des Vereins verkörpert. In der 70. Spielminute fiel das Tor zum 1:0-Endstand durch Dmytro Chornenkyi, den alle im Verein auch „Dima“ nennen. Der zentrale Mittelfeldspieler war im August 2025 zur U19 des Klubs gewechselt und hatte dort sofort große Erfolge gefeiert. Mit seiner Spielintelligenz, Kreativität und herausragenden Offensivwerten von 11 Toren und 19 Vorlagen war er der Top-Scorer der vergangenen Saison. Dass genau dieses Talent nun den entscheidenden Treffer gegen einen Ligakonkurrenten erzielte, sorgt für tiefe emotionale Zufriedenheit.

Konsequente Förderung der eigenen Jugend

Neben dem Torschützen hat mit Kajetan Herrmann ein weiteres Talent den Sprung in den Männerbereich geschafft. Der Innenverteidiger, gerufen „Kralli“, ist seit Juli 2019 Teil des Vereins und führte das Team zuletzt als U19-Kapitän an. Seine Vielseitigkeit, sein großer Einsatz, sein Verantwortungsbewusstsein und seine vorbildliche Einstellung zeichnen ihn aus. Die Beförderung dieser beiden Akteure zeigt, dass die Förderung junger Talente ein fester Bestandteil der Vereinsphilosophie bleibt. Der Stolz darüber, diese Entwicklung aus der eigenen A-Jugend weiter zu begleiten, prägt die Stimmung im gesamten Verein.