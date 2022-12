Premierenauftritt am zweiten Advent Am Sonntag muss Weiche Flensburg erstmals zum Bremer SV.

Es steht der vorletzte Spieltag und damit die letzte Auswärtsreise des Jahres an. Zwar war der SC Weiche Flensburg 08 schon oft in Bremen zu Gast, aber bislang stets beim Werder-Nachwuchs und noch nicht beim Bremer SV. Im Stadion am Panzenberg im Stadtteil Utbremen gibt Weiche am zweiten Advent zum ersten Mal ihre Visitenkarte ab. Bevor aber die Partie beim Aufsteiger am Sonntag bereits um 13.00 Uhr angepfiffen werden wird, haben wir für Euch wieder ein paar Fakten zusammengestellt.

Zur Lage: Liga spielt weiterhin verrückt

Der große Gewinner des ersten Rückrundenspieltags war Tabellenführer VfB Lübeck, der nicht nur das Spitzenspiel gegen den Hamburger SV II vor der neuen Regionalliga-Nord-Rekordkulisse von 7.505 Zuschauern mit 2:1 gewann. Zugleich profitierte der Top-Favorit von den Patzern des Tabellenzweiten Hannover 96 II, der bei Teutonia 05 nach einem 0:4-Pausenrückstand mit 2:4 unterlag, sowie vom torlosen Remis von Jeddeloh und Drochtersen/Assel. So beträgt der Vorsprung des VfB nun wieder komfortable sechs Punkte. Hinter dem HSV II, Hannover II und Jeddeloh reiht sich jetzt Weiche nach dem 4:1-Heimsieg gegen Emden wieder auf Platz fünf ein, da Norderstedt beim immer stärker auftrumpfenden TSV Havelse durch den Doppelschlag von Yannik Jaeschke (11., 35.) mit 0:2 unterlag. Neben Teutonia bilden auch Lohne nach dem 1:1-Remis in Kiel und Phönix Lübeck nach dem 3:0-Sieg beim FC St. Pauli II das stabile Mittelfeld. Delmenhorst konnte gegen Hildesheim einen wichtigen 3:2-Heimsieg feiern, während sich Rehden und der Bremer SV 1:1-unentschieden trennten. Spielfrei blieb die U 23 von Werder Bremen.

Am Mittwochnachmittag konnte der FC St. Pauli II in einem vorgezogenen Spiel der 22. Runde einen enorm wichtigen 2:1-Sieg im Abstiegskampf gegen den Nachwuchs von Werder Bremen feiern. Ebenfalls am Mittwoch, jedoch fünf Stunden später, drehte der HSV II in Lohne in den Schlussminuten durch Treffer der eingewechselten Theo Harz (89.) und Tom Sanne (90.+1) in einem Nachholspiel des 15. Spieltags einen 1:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg. Die U-21 des HSV schaffte damit durch das beste Torverhältnis gegenüber dem punktgleichen 96-Nachwuchs und dem SSV Jeddeloh den Sprung von Rang vier auf Platz zwei.

Der 21. Spieltag beginnt mit dem Spiel der Extreme. Im Ostfriesland-Stadion empfängt das Schlusslicht Kickers Emden am Freitagabend den Spitzenreiter VfB Lübeck. Am Samstag gastiert beim HSV-Nachwuchs die Mannschaft der Stunde: der TSV Havelse. Der Drittliga-Absteiger hatte gegen Weiche (2:0) eine erstaunliche Erfolgsserie begonnen und seitdem nur beim VfB Lübeck (2:2) Punkte gelassen, hingegen mit Drochtersen (1:0), Jeddeloh (4:0) und Norderstedt (2:0) allesamt Mannschaften der oberen Tabellenhälfte geschlagen. Im zweiten Samstagsspiel empfängt Hannover II den BSV Rehden. Den Auftakt des Sonntags bieten der Bremer SV und Weiche. Außerdem stehen am Sonntagnachmittag die Begegnungen Hildesheim gegen Teutonia 05, Holstein II gegen Delmenhorst, Phönix gegen Lohne, Norderstedt gegen Jeddeloh sowie Drochtersen gegen Werder Bremen II auf dem Spielplan. Ohne Einsatz bleibt der FC St. Pauli II.

Bremer SV: Neuling im Abstiegskampf

Dem Bremer SV haben die meisten Expertinnen und Experten vor der Saison einen harten Abstiegskampf vorausgesagt. Zumindest zwischenzeitlich sah es so aus, als könnte sich der Neuling aus dem tiefsten Abstiegsschlammassel raushalten. Gegen Jeddeloh (3:2) und Rehden (3:1) gelangen im August zwei Siege binnen vier Tagen. Nachdem in Drochtersen mit 2:1 gewonnen wurde, schaffte der BSV auch in Hildesheim (4:0) und gegen Holstein II (3:2) zwei „Dreier“ in Serie. Allerdings war der Sieg gegen den Störche-Nachwuchs am 2. Oktober der letzte volle Erfolg in der Liga. Seitdem sind sieben Spiele vergangen, und die Tabellensituation für die Schützlinge von Trainer Torsten Gütschow hat sich deutlich verschlechtert. Das jüngste 1:1-Remis in Rehden war der erste Teilerfolg nach fünf Niederlagen. Dabei mussten die Bremer in der Schlussphase des BSV-Duells in Unterzahl den Punkt retten: Torschütze Allah Aid Hamid kassierte in Rehden „Gelb-Rot“ (76.) und wird damit am Sonntag gegen Weiche definitiv gesperrt zusehen müssen. Die Männer mit den blau-weiß gestreiften Stutzen haben mit Linksaußen und Kapitän Sebastian Kmiec einen weiteren Leistungsträger, der verletzungsbedingt ausfallen dürfte. Lukas Muszong, zuletzt ebenfalls verletzt, kam in Rehden hingegen zu einem 20-minütigen Comeback.

Das Saisonziel des Aufsteigers ist klar definiert und wird von Trainer Torsten Gütschow unisono mit der sportlichen Leitung verfolgt: Klassenerhalt. Der 60-jährige Ex-Profi hatte das Amt nach dem Aufstieg im vergangenen Sommer übernommen. Vor der Saison meinte der Ex-Dresdner gegenüber dem Online-Portal „fussball.de“ zu den eigenen Aussichten: „Der Klassenverbleib wäre für uns wie eine Meisterschaft. Dafür müssen wir bis zu fünf Mannschaften hinter uns lassen.“ In solchem Ton schätzte er auch die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel ein, als er auf der Pressekonferenz nach jener Partie erklärte: „Wir haben keine Punkte mitgenommen, aber ansonsten bin ich absolut zufrieden mit meiner Mannschaft. Mit der Leistung bin ich einverstanden. Und wenn wir diese jede Woche abrufen, bin ich auch davon überzeugt, dass wir die Klasse halten werden.“ Ein Pfund im Abstiegskampf könnte für den aktuellen Tabellensiebzehnten der Spielplan sein. Zwar hat man von acht Heimspielen auch schon fünf verloren. Auswärts mussten die Blau-Weißen aber schon elfmal antreten. Allerdings stehen die Weserstädter auf dem letzten Platz der Fairplay-Tabelle. Bereits sechsmal musste ein BSV-Spieler vorzeitig zum Duschen (fünfmal „Gelb-Rot“, einmal „Rot“).

Insgesamt haben die Bremer durch einige Aktionen positiv auf sich aufmerksam machen können. So bereitet man sich gerade auf das „Weihnachtssingen“ im Stadion am Panzenberg vor, das zwei Tage vor Heiligabend stattfinden soll. Und vor kurzem wurden die Fans des BSV für den „Spruch des Jahres“ bei einem bundesweiten Wettbewerb der „Akademie für Fußballkultur“ nominiert, wo sie am Ende Platz zwei belegten. Zum DFB-Pokalspiel Ende Juli gegen Schalke 04 (0:5) hatten sie beim „Heimspiel“ in Oldenburg ein Transparent enthüllt, auf dem stand: „Choreo fällt heute aus, haben das Geld beim Aufstieg versoffen!“ Die Jubelarien zum Aufstieg sind wiederum leicht verständlich, denn der BSV hatte seit 2013/14 sechsmal die Meisterschaft in Bremens Oberliga geholt, doch den Sprung in die Regionalliga erst 2022 geschafft.

Weiche Flensburg: zwei werden fehlen