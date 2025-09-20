Premieren-Dreier für Hohenleipisch in Trebbin

Mit einem in der Schlussphase erspielten, knappen, aber verdienten Erfolg gewannen die Hohenleipischer ihr Premierenspiel beim Namensvetter in Trebbin und waren über die neunzig Minuten gesehen fußballerisch die bessere Mannschaft.

Mitte der ersten Hälfte brachte Felix Kniesche Hohenleipisch verdient gegen die vornehmlich mit versuchten Steckpässen auf ihren schnellen Angreifer agierenden Platzherren in Führung und kurz vor der Halbzeitpause erlebte das Spiel einen emotionalen Knackpunkt. Die junge Schiedsrichterin verwehrte den 1912ern einen eindeutigen Strafstoß nach klarem Foul an Felix Kniesche im Sechzehner. Die Chance auf einen Zwei-Tore-Pausenvorsprung wurde der Pohlenz-Elf so genommen und der Coach mahnte das auch verständlicherweise, freilich schon etwas zu lautstark, an, weshalb er hinter die Barriere musste.

Den Hohenleipischern merkte man mit Wiederbeginn den Ärger über die Strafstoßszene immer noch an und Trebbin nutzte diese Phase mit etwas aggressiverem Spiel, wobei die Gäste jetzt auch ihre schwächste Zeit hatten und schließlich den Ausgleich durch (57.) Fonkem Taguedong hinnehmen mussten.