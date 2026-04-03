Premiere zwischen dem FCA und Rot-Weiß

Nullnummer: Im Derby der Fußball-Verbandsliga zwischen dem FCA Darmstadt (vorne Daniel Araujo Rocha) und RW Darmstadt (hinten Noel Wembacher) fielen keine Treffer. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Das gab es in den vergangenen Jahren nicht. Die Spiele zwischen dem FCA Darmstadt und Lokalrivalen RW Darmstadt fanden zuletzt immer einen Sieger. Im Finale des Kreispokals war das jeweils der FCA, in der Fußball-Verbandsliga Süd stets Rot-Weiß. Das Punktspiel am Gründonnerstag in Schneppenhausen zwischen den Darmstädter Teams endete diesmal mit einem 0:0 – einer Premiere also, die weder den Arheilgern noch den Rot-Weißen beim erhofften Aufwärtstrend hilft.

Für die Mannschaft aus der Heimstättensiedlung, die noch einmal oben angreifen will, war der Punkt zu wenig. Für das Schlusslicht aus Arheilgen im Kampf um den Klassenerhalt sowieso. Dennoch konnte Luca Bergemann deutlich besser mit dem Remis leben, als sein Gegenüber von den Rot-Weißen, Dominik Lohrer. „Wir können zwar nicht über das Ergebnis glücklichsein, aber über den Auftritt als solchen schon“, sagte der FCA-Coach, der mit Blick auf die Entwicklung seiner Elf anfügte: „Unser Plan ging auf. Wir wollten die Partie eng halten und haben in der ersten Halbzeit unser Spiel auf den Platz bekommen.“

RW: "Eigentlich müssen wir dieses Spiel mit 3:0 gewinnen"

Der Plan sah vor, die Gäste weg vom eigenen Tor zu halten – was gelang, zumindest in der ersten Halbzeit. Erst in der 39. Minute hatten die Rot-Weißen durch Lauris Schneider Sanchez eine erste, gute Chance. Nach der Pause war es dann fast ein Spiel auf ein Tor. Und zwar auf das des FCA. Die Gäste hatten den Druck (Bergemann: „Rot-Weiß hat reagiert, das hat man gemerkt“) erhöht, erspielten sich reihenweise gute Gelegenheiten. Doch Noel Wembacher (48.) scheiterte ebenso wie Valentin Schweickert (52.), der in Kaique Rocha Da Silva seinen Meister fand – der Schlussmann war bester Arheilger. Auch gegen Lukas Orth (78.) parierte er glänzend. Zuvor hatten die Gastgeber Glück, als der Ball nach einer Ecke beim Klärungsversuch nicht als Eigentor im Netz landete, sondern am eigenen Lattenkreuz (55.).

Fast wäre es danach gekommen, wie so oft im Fußball. Das eine Team nutzt seine Chancen nicht, das andere schlägt bei der einzigen Möglichkeit eiskalt zu. Doch RW-Keeper Aleksa Lapcic war gegen Leon Juric (79.) zur Stelle. Danach waren wieder die Gäste dran, aber auch Emin Aykir vergab (90.). Dass dann zwei RW-Spieler bei der letzten Flanke mit den Köpfen zusammenstießen und einer davon zunächst benommen liegen blieb, passte zum unglücklichen Spiel der Gäste.

„Natürlich gerät der Fußball da in den Hintergrund. Aber es war irgendwie bezeichnend“, meinte Dominik Lohrer, der ergänzte: „Eigentlich müssen wir dieses Spiel mit 3:0 gewinnen.“ Taten die Rot-Weißen aber nicht, weshalb ihr Trainer sagte: „Der Ertrag passt nicht zur Leistung. Wir schaffen es nicht, uns zu belohnen.“ Gelegenheiten dazu, erneut als Sieger gegen den FCA vom Platz zu gehen, hatten sie jedenfalls genug.